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Попытка остановить цепь ОМОНа. Кадр видео

Еще один год произвола и насилия: новые шедевры репрессивного законотворчества, пыточные политические дела, кары за твиты и мирные пикеты, удушение гражданских организаций.

Как отвечает общество на государственный террор? Это был год массовых протестов в столице, деанонимизации карателей, зарождения студенческого движения.

Машина госнасилия давала сбои и демонстрировала точки уязвимости. Весь год всплывали факты не только о зарубежных подвигах ГРУ и ЧВК, но и о внутренних конфликтах с участием офицеров ФСБ и боевиков, вернувшихся из Донбасса и Сирии.

Илья Мильштейн - о противостоянии власти и общества в ушедшем году и в наступающем.

Деанон: ты весь как на ладони



"Болотная: у лжи есть имена" - так назывался проект "Граней", посвященный тем, кто сажал или помогал карать невиновных: следователям, прокурорам, судьям, лжепотерпевшим и лжесвидетелям. Проект основывался на открытых данных, расшифровках судебных заседаний и журналистских расследованиях. Информация об этих людях, причастных к вынесению явно беззаконных приговоров, ограничивалась их именами и должностями, речами, фотографиями, видеороликами.

Сегодня методика распознавания лиц позволяет идентифицировать самых рьяных сотрудников Росгвардии и полиции, участвовавших в избиениях демонстрантов. С паспортными данными правоохранителей, их чинами-званиями, ссылками на социальные сети и явками ближайших родственников. А тех, чьи лица укрыты за балаклавами, журналисты пытаются найти, используя более традиционную методику - как полисмена Цыплакова, ударившего задержанную девушку в живот.

Пресловутая "атмосфера ненависти" в минувшем году заметно сгустилась - система крайне нервно отреагировала на твит Синицы и комментарии о судье Криворучко. Это новая тенденция в российской жизни: благодаря технологиям все друг друга видят насквозь. А прогресс неостановим, и сегодня мы можем лишь гадать о том, каких успехов в этих разоблачительных войнах достигнут силовики, объявившие сезон бесконечной охоты на граждан, и граждане, взыскующие гласности в конфликте с силовиками.

Манюров, "Е.Н.О.Т" и другие звери



История про взлет и падение боевиков ЧВК "Е.Н.О.Т." не вполне типична для российских реалий, но весьма поучительна. Имелись бойцы, поучаствовавшие в спецоперациях в Крыму, Донбассе, Сирии, но при этом не связанные со структурами всемогущего кремлевского кашевара Пригожина. У них была другая "крыша": сотрудники спецподразделения московского ФСБ и СКР. По их приказу бывшие герои Новороссии объединились в банду, занятую нападением на граждан, хищением имущества, вымогательством, слежкой и другими подобными делами. Когда же эти титушки широкого профиля слишком распоясались и стали не нужны, крыша протекла, кураторы от них отвернулись и от ответственности ушли, а деяниями "енотов" остро заинтересовались в управлении ФСБ по защите конституционного строя. В итоге под замком оказались лишь самые беззащитные из бандитов. В связи с чем нельзя не вспомнить и о судьбе "лубянского стрелка", вроде бы нигде не воевавшего, но по убеждениям близкого к репрессированным патриотам: НОД, этносизм, а на выходе - увольнение, безработица и "ненавижу чекистов". Похоже на то, что Евгений Манюров по сути был таким же "енотом", только совсем уж одиноким и неприкаянным, и это заставляет с тревогой думать о том, куда завтра пойдут и с кем начнут сводить счеты неизвестные покуда стрелки.

Ингушетия: пришел Кадыров, ушел Евкуров







Конфликт вокруг новых границ между Ингушетией и Чечней был спровоцирован на ровном месте, хоть и в горной местности. Причиной послужили амбиции Рамзана Кадырова, который видит себя политиком федерального уровня и объединителем земель кавказских, а сама их перекройка проводилась методом спецоперации - после того как глава чеченской администрации решил этот пограничный вопрос в Кремле. Вероятно, конечной целью конфликта было провоцирование всенародного восстания ингушей и его жестокое усмирение с дальнейшим присоединением мятежной республики к кадыровскому султанату. Эти планы осуществлены не были, поскольку акции гражданского неповиновения в Магасе и Назрани носили почти исключительно мирный характер, а незаконные задержания и посадки их лидеров и участников придали выступлениям граждан отчетливо правозащитный характер.

Всенародный гнев обратился преимущественно на главу региона Евкурова, который за свою подпись под договором с Кадыровым в конце концов расплатился отставкой. Конфликт завершился в пользу Грозного, но с точки зрения интересов государства это победа пиррова. Ибо стараниями властей, в Москве и в чеченской столице, создан еще один тлеющий межнациональный конфликт, который не сулит ни братьям-вайнахам, ни другим народам России ничего хорошего.

Правозащитные НКО: приказано уничтожить



Время государственных грантов или хоть соблюдения мало-мальских приличий в отношениях власти с правозащитниками после кончины Людмилы Алексеевой завершилось. Движение "За права человека" объявлено в России вне закона, и в комментариях Путина, объявившего Льва Пономарева чуть ли не японским шпионом, проглядывает такая злость, что уточняющих вопросов гаранту задавать уже не хочется. МХГ впервые осталась без поддержки со стороны Кремля и, согласно завещанию прозорливой Людмилы Михайловны, продает ее коллекцию гжели, дабы выжить - но надолго ли хватит? "Мемориал" терроризируют штрафами, а главу пермского отделения организации местные силовики пытались привлечь к ответственности за педофилию.

Штрафы с целью довести целые организации и отдельных граждан до банкротства вообще становятся орудием власти в борьбе с несогласными, и в новых законах о "гражданах иноагентах" прослеживается железная логика. Ясно, что давление на россиян, критически относящихся к начальству, будет усиливаться. А независимые и даже полузависимые правозащитные сообщества окончательно признаны вредоносными и подлежат ликвидации. Сохраниться должны лишь СПЧ при президенте с верным путинским холуем во главе и аппарат омбудсмена Москальковой, только им и будет позволено защищать права нашего человека в эпоху транзита власти.

При этом за последние годы в стране создана довольно мощная инфраструктура оперативной правовой помощи. Адвокаты, связанные с "Агорой", "Правозащитой Открытки", "ОВД-Инфо", защищают фигурантов уголовных и административных политических дел, помогают при задержаниях.

"Московское дело": стаканчик - оружие несогласного







Слепленное по образцу Болотного, новое политическое дело превзошло его мерой абсурда и позора. На стадии задержаний, когда на человека, мирно глядевшего в телефон, набрасывалась ватага правоохранительных гопников; мирно проезжавшего мимо полицейских велосипедиста стаскивали с велосипеда, стремясь покалечить; мирно прогуливающемуся гражданину ломали ногу; скрученную омоновцами девушку бил кулаком в печень рассвирепелый страж порядка. На стадии следствия, в ходе которого многим задержанным предъявляли статью, карающую за "массовые беспорядки", от чего следователям вскоре пришлось отказываться. На стадии судебных слушаний, где перед зрительской аудиторией прошла целая череда бойцов Росгвардии и сотрудников МВД, тяжко травмированных бумажными стаканчиками, которые пролетели мимо них. Что же касается реакции высшего руководства, то она была столь же предсказуемой, сколь и нелепой. Столичный мэр нахваливал полицейский режим в своем городе. Глава государства рассуждал в том духе, что бросившего стаканчик гражданина надо карать, чтобы завтра он не закидал омоновцев ядерными бомбами.

В отличие от узников Болотной, с узниками "московского дела" российское общество проявило настоящую солидарность. Возмущались целые корпорации - от актеров до священников РПЦ. Сформировалось протестное студенческое движение. Одиночные пикеты в защиту политзаключенных в столице и некоторых других городах стали явлением повседневным. Доходило до того, что олигарх Чемезов высказывал осторожное недовольство итогами выборов в Мосгордуму и репрессиями против оппозиционеров, а шоумены государственного подчинения Ургант и Галкин высмеивали начальство в лице судьи Криворучко и даже президента Путина.

Большинство приговоров по "московскому делу" вынесли в 2019-м. Есть некоторые основания предполагать, что сопротивление полицейщине будет постепенно идти по нарастающей.

Шиес







Трудно вообразить, но еще пару лет назад название этой железнодорожной станции где-то в глуши, под Архангельском, было не известно почти никому. Мировая слава пришла сюда вместе с мусорным полигоном и протестными акциями, участников которой местный губернатор Орлов назвал "шелупонью". И если оценивать происходящее здесь с уместным пафосом, гневом и пристрастием, то Шиес стал символом народного противостояния начальственному произволу и борьбы за чистый воздух с теми, кто его отравляет во всей стране. Метафорически, когда власть стремится задушить общество, принимая соответствующие законы и подвергая репрессиям несогласных. Или впрямую, вырубая леса и свозя тонны мусора туда, где людям приходится дышать этой отравой.

Ситуация в Шиесе меняется постоянно. Бывает, начальство пригоняет чоповцев, а то и ОМОН, и на железнодорожной станции происходят избиения и аресты. Но случается и так, что по приказу сверху строительство вдруг "приостанавливается". Из источников, близких к администрации Кремля, утекает, что стройка замораживается, поскольку для ее продолжения нужны новые экспертные заключения о соответствии полигона экологическим, санитарным и строительным нормам. Нет, это не значит, что токсичная власть прислушалась к мнению граждан, просто ощутила некий дискомфорт, что не помешает ей в обозримые сроки опять ввести на станцию "КамАЗы", полицию и гопнические войска. История далека от завершения, но общественный резонанс после всех этих схваток слишком велик, чтобы начальство могло всерьез рассчитывать на легкую победу. Оттого можно допустить, что руководство, как в Екатеринбурге, захочет пойти навстречу гражданам и даже попытается перехватить экологическую повестку. Однако куда более вероятно, что будет принято решение стройку возобновить, и Шиес опять станет ареной чрезвычайно жесткого противостояния власти с народом.