В Ингушетии одного за другим арестовывают участников магасского митинга. Во вторник схватили еще троих. В СИЗО отправлены 16 человек, один под домашним арестом. Им вменяют нападения на силовиков. Обстановка накаляется, Совет тейпов требует от главы республики Юнус-Бека Евкурова остановить репрессии.

Адвокат Калой Ахильгов сообщает о новом задержании по "митинговому" делу - третьем за день. Новый фигурант - Рашид Аушев 1979 года рождения.

Два новых задержания по "митинговому" делу. В Минводах задержан активист Хасан Кациев, бывший сотрудник МВД, потерпевший по делу о пытках в ЦПЭ. 16 апреля он был оштрафован по административной статье за участие в магасском митинге. Кациев - заявитель нового митинга 26 апреля. Во вторник утром у себя дома в Магасе был схвачен 26-летний активист Ахмед Нальгиев. По информации адвоката Калоя Ахильгова, обоим вменяют 318-ю статью и везут в Нальчик, как и прочих фигурантов. На фото - Хасан Кациев.

Московские правозащитники Светлана Ганнушкина ("Гражданское содействие"), Олег Орлов, Александр Черкасов ("Мемориал"), Валерий Борщев и Татьяна Локшина, приехавшие в республику накануне, проводят встречу с Советом тейпов и Ингушским комитетом национального единства. Правозащитники готовы выступить посредниками между ингушской общественностью и федеральным центром. Лидеры протеста повторили свои требования: освобождение политзеков, прямые выборы главы Ингушетии, мораторий на исполнение нового соглашения о границе с Чечней и сохранение закона о референдуме. Встречи с Ганнушкиной просил один из арестованных старейшин Ахмед Барахоев, когда держал голодовку в ИВС Нальчика.

Правозащитники в Ингушетии. Фото: ФортангаORG

22-летний Зубейр Хамхоев, задержанный в Магасе 20 апреля, вслед за другими активистами отправлен в СИЗО. Ему вменяется часть 2 статьи 318 УК. В Нальчикском горсуде следователь заявил, что у него есть доказательства вины Хамхоева, но отказался их представить, ссылаясь на тайну следствия. По словам адвоката Мухтара Мишаева, суду была также представлена "вопиющая справка", выданная сотрудником уголовного розыска по Ингушетии: в ней говорилось, что Хамхоев "участвовал в протестных акциях, оппозиционно настроенный молодой человек, имеет связи с руководителями протеста, может скрыться, может помешать следствию".

В Ингушетии задержан участник мартовского митинга в Магасе Зубейр Хамхоев. Его на вертолете перевезли в Нальчик. Ему грозит до 10 лет по обвинению в применении опасного насилия к представителю власти. Хамхоев стал 15-м фигурантом дела о столкновениях на митинге. Накануне по этому же делу в СИЗО отправили председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова. Дальше →

Под арест отправлен председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов. Суд отказался учесть его серьезные заболевания. Старейшине вменяют организацию применения насилия к представителю власти. Другим лидерам протеста вменена также статья о массовых беспорядках. В СИЗО отправлены уже 15 человек по уголовному делу о мартовском митинге в Магасе. В Совете тейпов заявили, что происходящее в республике напоминает 37-й год. Дальше →



Малсаг Ужахов. Фото: ФортангаORG

Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова. Активист водворен в ИВС Нальчика, он стал подозреваемым по делу о нападении на силовиков. После задержания самочувствие Ужахова ухудшилось - он остался без лекарств, которые должен принимать ежедневно. Ранее Ужахова трижды вызывали на допрос в СКР по делу о столкновениях на митинге в Магасе 26-27 марта, за участие в этом митинге он был оштрафован на 150 тысяч рублей. В начале апреля у него проходил обыск. Дальше →

Против бывшего фигуранта дела о столкновениях на митинге в Магасе 26-27 марта Або Добриева, освобожденного после задержания по эту делу и схваченного снова по делу о преступном сообществе, дал показания предполагаемый командир ингушских боевиков Тимур Орцханов. По данным "Коммерсанта", Орцханов заявил, будто Добриев был его помощником и участником всех преступлений, инкриминируемых "назрановской" группе боевиков. Сам Добриев утверждает, что не знает Орцханова. Дальше →

Суд в Ингушетии оштрафовал на 20 тысяч рублей по "митинговой" статье КоАП активиста Хасана Кациева, подавшего уведомление о проведении оппозиционного митинга 26 апреля. Сотрудники ЦПЭ похитили Кациева в Назрани у торгового центра "Ковчег" и доставили в отдел полиции Магаса. Там на него составили административный протокол, предположительно - по факту событий 27 марта в ингушской столице, когда на митинге произошли столкновения с силовиками. Дальше →

В Ингушетии прошел обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова. Изъяты диски, мобильные телефоны, документы и камеры видеонаблюдения из офиса. Самого Муцольгова задерживать не стали. Предположительно обыск проводился по уголовному делу о столкновениях на митинге в Магасе. В СИЗО уже отправлены 14 человек. Накануне были арестованы старейшина Ахмед Барахоев и еще двое активистов. Дальше →

В Нальчике отправлены в СИЗО ингушский старейшина Ахмед Барахоев, лидер "Опоры Ингушетии" Барах Чемурзиев и глава Комитета национального единства Муса Мальсагов. Им вменили насилие в отношении представителей власти и призывы к массовым беспорядкам. Все трое были задержаны по уголовным статьям, когда отбыли 10 суток ареста. Барахоев держал голодовку. После митинга в Магасе фигурантами уголовных дел стали не менее 14 человек. Дальше →

В Ингушетии перед выходом из спецприемника задержаны лидеры протеста, отбывшие по 10 суток административного ареста: председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, его зам Муса Мальсагов и член ИКНЕ и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев. В отношении Чемурзиева и Барахоева фабрикуют уголовные дела о применении насилия к силовикам, в отношении Мальсагова - о призывах к беспорядкам. Дальше →

Совет тейпов ингушского народа, в который входят 93 семьи, обратился с предупреждением к тейпу Евкуровых. Старейшины потребовали отпустить арестованных и "остановить беспредел", пообещав в противном случае "спросить" с главы Ингушетии, его братьев и окружения, "даже если пройдет 40-50 лет". Старейшины потребовали досрочной отставки Евкурова и роспуска Народного собрания Ингушетии.

В ингушском ауле Кантышево задержан участник магасского митинга 26-27 марта Ибрагим Дугиев. Утром к 25-летнему Дугиеву прибыли несколько машин с вооруженными силовиками. Улицу перекрыли. Стекло во входной двери выбили. В бумаге, предъявленной следователем, упоминались "захват телекомпании" и "свержение власти". При обыске изъяли все компьютеры и мобильники. Дугиев помещен в ИВС в Нальчике. Он подозревается по обоим делам, открытым в связи с митингом. Дальше →

В ингушском ауле Плиево задержан участник магасского митинга 26-27 марта Муса Плиев. Он уже был оштрафован по статье КоАП за участие в акции. Предполагается, что теперь Плиев задержан по уголовному делу. Сейчас по двум уголовным делам о митинге арестованы семь человек. Восьмого освободили, сняв с него все подозрения. Девятого, также сняв с него подозрения, сразу же задержали по делу о преступном сообществе. Дальше →

Фигуранта дела о столкновениях на митинге 26-27 марта в Магасе Або Добриева освободили из-под ареста, сняв с него обвинения в нападении на силовиков, но тут же задержали по новому делу - о деятельности преступного сообщества. В митинге Добриев не участвовал. Сведений о новом деле нет; предполагается, что Добриеву могут вменить причастность к вооруженному подполью. Еще 7 человек остаются под арестом, а один, Хаваж Дзауров, в ИВС. Дальше →

Городской суд Нальчика арестовал восьмерых участников протестов против главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, подозреваемых в нападениях на силовиков и призывах к массовым беспорядкам. Под стражу отправлены Багаудин Хаутиев, Або Добриев, Геланий Хамхоев, Магомед Хамхоев, Ибрагим Мужахоев, Адам Ажигов, Ваха Барахоев и Амир Осканов. СКР заявляет, что на митинге в Магасе пострадали 10 росгвардейцев. Дальше →

Ингушский тейп Мальсаговых предупредил Юнус-Бека Евкурова, что он и его братья понесут персональную ответственность, если представитель тейпа пострадает от действий главы региона. Активист Муса Мальсагов отправлен на 10 суток под арест по "митинговой" статье КоАП. Также выяснилось, что оппозиционер Багаудин Хаутиев стал фигурантом обоих дел, возбужденных в связи с протестами, - о массовых беспорядках и о нападениях на силовиков. Дальше →

Ингушский активист Ахмед Барахоев, арестованный на 10 суток по "митинговой" статье КоАП, объявил голодовку в спецприемнике в Нальчике. Цель акции - привлечь внимание к вопросу ингушско-чеченской границы и политике Юнус-Бека Евкурова. Между тем Багаудина Хаутиева и других задержанных по делу о нападениях на силовиков в Магасе вывозят из нальчикского ИВС в Пятигорск, в северо-кавказский окружной ЦПЭ. Адвокатов к ним не допускают. Дальше →



Багаудин Хаутиев. Кадр видео

Лидер Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев и еще восемь человек задержаны по делу о нападениях на росгвардейцев, будто бы совершенных 27 марта на акции в Магасе. Задержанные помещены в ИВС в Нальчике; им грозит до 10 лет. Судов об аресте пока, насколько известно, не проходило. Хаутиева и других активистов задержали накануне утром. Больше суток их судьба оставалась неизвестной. Дальше →

Лидеры ингушских протестов Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев арестованы на 10 суток по "митинговой" статье КоАП. Малсаг Ужахов оштрафован на 150 тысяч рублей, еще ряд активистов - на меньшие суммы. Также за вторник - среду 10-суточные аресты назначили шестерым участникам перекрытия трассы "Кавказ". С воскресенья нескольких лидеров протестов допросили по уголовному делу о нападениях на росгвардейцев на акции в Магасе. Дальше →

В Ингушетии ФСБ проводит обыски у лидеров и активистов протеста. Силовики пришли в частности к муфтию Ингушетии Иссе Хамхоеву, сопредседателю президиума Всемирного конгресса ингушского народа Мусе Масальгову, лидеру общественного движения "Опора Ингушетии" Бараху Чемурзиеву, бывшему главе МВД по Ингушетии Ахмеду Погорову. Чемурзиев, Погоров, Хаутиев, Саутиева и Мальсагов задержаны, Барахоева увезли неизвестные. Сотрудники ФСБ допрашивают военнослужащих-ингушей полка Росгвардии в Назрани. Дальше →