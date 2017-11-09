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Также: Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Россия, Общество, Политика

новость Участник акции 5 ноября Шатровский арестован по делу о нападении на полицейского

09.11.2017
Вячеслав Шатровский в суде. Фото: telegram-канал "Кремлевская прачка"
Вячеслав Шатровский в суде. Фото: telegram-канал "Кремлевская прачка"
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Тверской райсуд Москвы арестовал участника столичной акции 5 ноября Вячеслава Шатровского по делу о нападении на полицейского. О слушаниях, прошедших еще во вторник, поздно вечером в среду сообщил telegram-канал "Кремлевская прачка".

Как позже передало агентство "Москва", 48-летний Шатровский отправлен в СИЗО на два месяца - до 5 января 2018 года. Предъявлено ли ему уже обвинение, "Москва" уточнить затруднилась.

По неподтвержденным данным, при задержании либо уже после демонстранта жестоко избили, в результате чего он получил трещину черепа.

Шатровскому вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Как ранее заявлял СКР, подозреваемый, находясь "вблизи проведения митинга", при проверке документов нанес полицейскому удары в голову, чем "причинил телесные повреждения".

Об угрозе возбуждения дела против Шатровского стало известно уже вечером в день акции. Тогда сообщалось, что уголовная статья грозит и его сыну - Максиму Шатровскому. Однако во вторник СКР, не называя имени и фамилии фигуранта, объявил, что дело открыто только против одного человека.

Между тем Шатровского-младшего Тверской райсуд в тот же день арестовал на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

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09.11.2017
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