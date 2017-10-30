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Также: Интернет, Технологии, Правительство, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, СМИ | Персоны: Александр Жаров, Николай Никифоров

новость РАЭК: Провайдеры обанкротятся из-за требований по блокировкам

30.10.2017
Пикет Сергея Кривова против интернет-цензуры. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
Пикет Сергея Кривова против интернет-цензуры. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
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Требования Роскомнадзора о закупке провайдерами оборудования для блокировок сайтов могут привести к банкротству малых и средних операторов связи. Об этом говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) главе цензурного ведомства Александру Жарову и министру связи Николаю Никифирову, сообщают "Ведомости".

Согласно проекту приказа Роскомнадзора, планируется обязать провайдеров закупать за свой счет оборудование для глубокого анализа трафика (Deep Packet Insection, DPI). Это оборудование позволяет ограничивать или замедлять доступ пользователей к отдельным страницам сайтов, не блокируя весь ресурс. Предполагается, что провайдерам будет разрешено блокировать сайты только таким методом.

В РАЭК называют предлагаемый метод блокировок максимально дорогостоящим. По оценкам экспертов организации, разработка и внедрение оборудования для анализа трафика будет стоить пять миллиардов рублей. Еще миллиард рублей в год уйдет на техническую поддержку системы. Сейчас нужного оборудования нет даже у крупных компаний, таких как "Ростелеком".

Малые и средние провайдеры не смогут найти таких средств, что приведет к их продаже крупным операторам и монополизации рынка связи, говорится в письме.

В четверг Европейская ассоциация бизнеса, объединяющая несколько сотен европейских компаний, в письме к Жарову и Никифорову выразила обеспокоенность законом о запрете технологий обхода блокировок сайтов, который вступит в силу 1 ноября. В ассоциации опасаются, что под запрет может попасть использование бизнесом VPN и прокси-серверов в производственных целях.

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30.10.2017
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