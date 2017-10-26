О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.265079.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.265079.html
Также: Госдума, Интернет, Технологии, Свобода слова, НКО, Общество, Политика, Россия, Парламент, СМИ, Запрещенка

новость Законопроект о блокировке сайтов "нежелательных" организаций принят в первом чтении

26.10.2017
Госдума. Фото Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Борко/Грани.Ру
Реклама

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов "нежелательных" организаций. Информация об этом появилась на странице документа в базе законодательных инициатив нижней палаты парламента.

Законопроект поддержали 327 депутатов, против не проголосовал никто, двое воздержались.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 15.3 закона об информации, в случае обнаружения на сайте "материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной" Роскомнадзор может без суда заблокировать ресурс по представлению генпрокурора или его заместителей.

В таком же порядке предлагается ограничивать доступ к "сведениям, позволяющим получить доступ к указанным материалам". Под это определение подпадают инструкции по обходу блокировок.

Жаловаться в Генпрокуратуру на материалы "нежелательных" организаций смогут федеральные и региональные органы власти, граждане и организации.

Законопроект был внесен в Госдуму 29 сентября. Его инициаторами стали единоросы Юрий Швыдкин, Ирина Белых, Андрей Красов, Владимир Новиков, и Шамсаил Суралиев, Олег Николаев из "Справедливой России", коммунист Александр Ющенко.

Принятый в декабре 2013 года "закон Лугового" позволяет без суда блокировать сайты, содержащие, по мнению Генпрокуратуры, "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". "Грани" стали первым СМИ в России, заблокированным по этому закону.

Понятие "нежелательных" организаций было введено в законодательство в мае 2015 года. Иностранные и международные НПО, признанные "нежелательными", не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций. За связи с "нежелательными" организациями грозит до шести лет колонии.

На сегодняшний день в список "нежелательных" НПО включены 11 структур.

Оставить комментарий Обсудить
26.10.2017
новость Новости по теме
06.10.2017 Генпрокуратура рассматривает возможность признания "нежелательными" ряда американских СМИ →
29.09.2017 В Госдуме предложили блокировать без суда сайты "нежелательных организаций" →
07.09.2017 Центр "Сова" обвиняют в нарушении закона о "нежелательных" организациях →
04.09.2017 СМИ: В Совфеде готовится закон о "нежелательном поведении" →
03.07.2017 Черноморский фонд регионального сотрудничества включен в список "нежелательных" НПО →
21.06.2017 Кубанский координатор ОР Антонова оштрафована по закону о "нежелательных" организациях →
Фото и Видео
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
23400
Play own
Пытки станут нормой
21543
Play own
Протест против нового закона о митингах
15690
Play own
Сход у Думы за широкую амнистию
Реклама
Выбор читателей
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Поклонская напала на Чайку
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Апфельбаум задержана по делу "Седьмой студии"
Софья Апфельбаум. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Марков провалился с куплетами
383
статья Марксист и Фельгенгауэр
новость В Петербурге избили активиста
Владимир Шипицин. Фото с личной ФБ-страницы
РЕКЛАМА
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
новость Покушение в Киеве: след кадыровцев
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Линько
в блоге Мединский не сдал партбилет
383
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Три года за разговоры с пограничником
Брянский областной суд. Фото с официального сайта
новость "Артподготовку" запретили
Логотип "Артподготовки". Фото: 051117.org
новость Пермь: 30 октября без "Мемориала"
Митинг "Мемориала" в Перми. Фото: perm.aif.ru
новость Собчак с Белковским и новым именем
Станислав Белковский. Фото с сайта apn-nn.ru
в блоге Смелость Ксении Собчак
383
новость Умерова и Чийгоза передали Турции
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Нападение на Фельгенгауэр: версии
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
новость Гибель активиста: покушение или случайность
Алексей Строганов. Фото с личной ФБ-страницы