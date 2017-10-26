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Ассоциация европейского бизнеса выразила обеспокоенность законом о запрете технологий обхода блокировок сайтов, который вступает в силу 1 ноября. Об этом говорится в письме главы ассоциации Франка Шауффа главе Минкомсвязи Николаю Никифорову и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, передает РБК.

Ассоциация объединяет несколько сотен европейских компаний, в том числе Air France, Citibank и Volvo Car.

В письме говорится, что новый закон "при расширенном толковании" может затронуть большинство международных компаний, которые используют VPN и прокси-серверы для производственных целей, таких как информационная безопасность, а не для доступа к запрещенным ресурсам.

При этом в новом законе есть оговорка, что анонимайзеры не подпадают под запрет, если "круг пользователей таких программно-аппаратных средств их владельцами заранее определен и использование таких программно-аппаратных средств осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование".

Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно документу, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи.

29 августа стало известно, что Роскомнадзор подготовил приказ о порядке исполнения закона о запрете анонимайзеров и VPN. Согласно документу, сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней.

Анонимайзеры обязаны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Их администраторы должны предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. На подключение, которое инициируют органы МВД или ФСБ, отводится более 30 рабочих дней.

6 октября Жаров заявил, что в подведомственном предприятии Роскомнадзора "Главный радиочастотный центр" создан департамент, который будет изучать возможности блокировки интернет-сервисов.