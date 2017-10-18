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От блокировок сайтов, показавших свою неэффективность, следует перейти к слежке за пользователями, которые ищут "противоправный контент". Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на "правительственном часе" в Госдуме, сообщают "Ведомости".

"С точки зрения правоохранительных органов нам гораздо важнее было бы занимать проактивную позицию. Например, не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту, - сказал Никифоров. - При этом в силу того, что все это зашифровано, никто не может понять, к какой информации предоставляется доступ, что это за контент, есть ли в этом какие-то угрозы национальной безопасности, угрозы совершения тех или иных преступлений".

Кроме того, по мнению министра, у спецслужб должно возникать гораздо больше вопросов, чем к мессенджеру Telegram, к работе таких сервисов, как WhatsApp, Viber, Facebook и Google. "Я считаю, что проблем этих там гораздо больше. По крайней мере, мы видим, что компании, такие, как Telegram ведут системную работу и вычищают все каналы, связанные с запрещенной организацией ИГИЛ. Они ведут борьбу, на это реагируют и это делают", - отметил Никифоров. При этом министру ничего не известно о подобных действиях крупных интернет-компаний.

8 июля Никифоров заявил, что регулирование интернета "в том или ином виде" будет развиваться. "Мы исходим из того, что свобода в интернете не означает вседозволенности, и цифровая экономика является лишь новой средой для коммуникации, для применения действующих норм права, которые действуют в национальных странах. И ни одна страна мира, в конечном счете, не позволит игнорировать свое действующее законодательство. Поэтому в том или ином виде регулирование будет развиваться", - отметил Никифоров.

При этом, подчеркнул министр, регулирование не должно основываться только на запретах. "Мы должны создать новые правила игры, условия, для того, чтобы ускорить цифровую трансформацию, а значит, повысить качество жизни и эффективность наших национальных экономик", - сказал он.