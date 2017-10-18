О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.264883.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.264883.html
Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Спецслужбы, Россия, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Николай Никифоров

новость Министр связи предложил отслеживать пользователей "противоправного контента"

18.10.2017
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
Реклама

От блокировок сайтов, показавших свою неэффективность, следует перейти к слежке за пользователями, которые ищут "противоправный контент". Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на "правительственном часе" в Госдуме, сообщают "Ведомости".

"С точки зрения правоохранительных органов нам гораздо важнее было бы занимать проактивную позицию. Например, не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту, - сказал Никифоров. - При этом в силу того, что все это зашифровано, никто не может понять, к какой информации предоставляется доступ, что это за контент, есть ли в этом какие-то угрозы национальной безопасности, угрозы совершения тех или иных преступлений".

Кроме того, по мнению министра, у спецслужб должно возникать гораздо больше вопросов, чем к мессенджеру Telegram, к работе таких сервисов, как WhatsApp, Viber, Facebook и Google. "Я считаю, что проблем этих там гораздо больше. По крайней мере, мы видим, что компании, такие, как Telegram ведут системную работу и вычищают все каналы, связанные с запрещенной организацией ИГИЛ. Они ведут борьбу, на это реагируют и это делают", - отметил Никифоров. При этом министру ничего не известно о подобных действиях крупных интернет-компаний.

8 июля Никифоров заявил, что регулирование интернета "в том или ином виде" будет развиваться. "Мы исходим из того, что свобода в интернете не означает вседозволенности, и цифровая экономика является лишь новой средой для коммуникации, для применения действующих норм права, которые действуют в национальных странах. И ни одна страна мира, в конечном счете, не позволит игнорировать свое действующее законодательство. Поэтому в том или ином виде регулирование будет развиваться", - отметил Никифоров.

При этом, подчеркнул министр, регулирование не должно основываться только на запретах. "Мы должны создать новые правила игры, условия, для того, чтобы ускорить цифровую трансформацию, а значит, повысить качество жизни и эффективность наших национальных экономик", - сказал он.

Оставить комментарий Обсудить
18.10.2017
новость Новости по теме
16.10.2017 Суд оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ →
06.10.2017 Роскомнадзор создал подразделение для блокировки VPN и анонимайзеров →
28.09.2017 Министр связи Никифоров не исключил блокировку Telegram →
20.09.2017 ФСБ выступила против использования провайдерами серверов Google →
29.08.2017 Роскомнадзор подготовил процедуру исполнения закона о запрете анонимайзеров →
30.07.2017 Путин подписал законы о запрете обхода блокировок и контроле над мессенджерами →
08.07.2017 Никифоров: Регулирование интернета будет развиваться →
05.07.2017 Министр связи: Откладывать вступление в силу "закона Яровой" нецелесообразно →
23.06.2017 Глава ФСБ Бортников попросил Госдуму быстрее принять законы о регулировании интернета →
26.01.2017 Клименко: Без ограничения интернета нельзя обеспечить информационную безопасность →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
Реклама
Выбор читателей
новость Собчак идет на выборы
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
статья Мединский меняет оппонентов
Илья Мильштейн
в блоге Таинство без презерватива
383
в блоге Пропавший автореферат
383
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Чайка, запрещай-ка
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Турбинами по суверенитету
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Росгвардию оснастят электрощитами
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
новость Приключения автореферата
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Дело о ненависти к атеистам
Максим Дроздов. Фото с ФБ-страницы Алексея Аванесяна
в блоге Бесстрашная Памфилова
383
новость Павленский в парижской психушке
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
новость За что лишат родительских прав
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость Штраф за ненависть к монголо-татарам
Сагит Исмагилов. Фото: idelreal.org
в блоге Отречение от Мединского
383
новость Арест мусульман в Татарстане
Эмблема "Хизб ут-тахрир" (фрагмент)
новость Киев: второй день протеста
Палаточный лагерь у Верховной рады. Фото: unian.net
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
новость "Столица ИГ" Ракка взята
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters