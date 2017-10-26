О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Culture/Cinema/m.265070.html | http://mirror715.graniru.info/Culture/Cinema/m.265070.html
Также: Кино, Религия, Право, Полиция, Культура, Общество, Россия, Политика | Персоны: Наталья Поклонская, Алексей Навальный, Юрий Чайка

новость Поклонская напомнила Чайке о бизнесе его сыновей

26.10.2017
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
Реклама

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в новом видеообращении против фильма Алексея Учителя "Матильда" напомнила генпрокурору Юрию Чайке о бизнесе его сыновей - эти факты были обнародованы Фондом борьбы с коррупцией.

"Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, - это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду", - заявила Поклонская. Новый ролик она записала на Красной площади.

По словам Поклонской, прокуратура не стала расследовать финансовые нарушения при съемках "Матильды", про которые она заявляла.

Поклонская предположила, что после премьеры "Матильды" власти будут "копаться" в ее деятельности на посту российского прокурора Крыма. По ее словам, на этой должности она отказалась выполнить приказ одного из заместителей генпрокурора убрать из своего кабинета портрет Николая II.

1 декабря 2015 года Фонд борбы с коррупцией опубликовал в интернете фильм "Чайка". В нем утверждалось, что сын генпрокурора Артем Чайка инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость. Также в расследовании упоминается Ольга Лопатина, бывшая жена замгенпрокурора Геннадия Лопатина. По данным ФБК, ей принадлежит 25 процентов в компании "Сахар Кубани", причем такими же долями владеют жены бандитов из станицы Кущевской Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза. Кроме того, ФБК обнаружил как минимум 12 объектов недвижимости, которыми владеют сыновья Чайки Артем и Игорь.

18 октября в предыдущем видеообращении Поклонская призвала Чайку инициировать признание фильма "Матильда" экстремистским и отзыв у него прокатного удостоверения. "Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, ведение "черных списков", угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих святых и православных людей, - это то, что уже наступило сегодня от проекта "Матильда", - подчеркивала депутат.

16 октября Генпрокуратура отчиталась, что не нашла нарушений при финансировании фильма Учителя, а также не обнаружила в картине признаков экстремизма.

По мнению Поклонской, Россия представлена в фильме Учителя "как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. С декабря 2016 года Поклонская направила в Генпрокуратуру десятки доносов на создателей "Матильды".

Премьерьный показ фильма состоялся 23 октября в Мариинском театре в Петербурге ( Видео ВИДЕО), а на другой день - в кинотеатре "Октябрь" в Москве. В столице у кинотеатра полиция задержала семерых активистов движения "Сорок сороков".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
26.10.2017
новость Новости по теме
24.10.2017 В Москве у кинотеатра "Октябрь" задержаны противники фильма "Матильда" →
20.10.2017 В Петербурге засекретили список приглашенных на торжественную премьеру "Матильды" →
18.10.2017 Поклонская вновь призвала генпрокурора запретить "Матильду" →
16.10.2017 Генпрокуратура не нашла нарушений в производстве и прокате "Матильды" →
29.09.2017 Экс-зампрокурора Симферополя лишили гражданства РФ из-за "Матильды" →
01.12.2015 ФБК: Руководство Генпрокуратуры связано с бандой Цапков →
Фото и Видео
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32577
Play own
Московский протест 7 октября
32578
Play own
Новое поколение протеста
Реклама
Выбор читателей
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
новость Три года за разговоры с пограничником
Брянский областной суд. Фото с официального сайта
статья Марксист и Фельгенгауэр
РЕКЛАМА
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Мединский признал ошибки
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Собчак с Белковским и новым именем
Станислав Белковский. Фото с сайта apn-nn.ru
новость Умерова и Чийгоза передали Турции
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.
в блоге Смелость Ксении Собчак
383
новость Гибель активиста: покушение или случайность
Алексей Строганов. Фото с личной ФБ-страницы
новость Нападение на Фельгенгауэр: версии
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Европейцы пишут в Роскомнадзор
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
в блоге Ржаная правда против Америки
383
новость Белый Дом: Скоро новые санкции
Сара Сандерс. Фото из личного твиттера
новость Киев: покушение на депутата
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Линько
новость Бельянинов возглавит ЕАБР
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
новость Штаб Собчак возглавит Малашенко
Ксения Собчак. Кадр "Дождя"
статья Путин против Козырева
Илья Мильштейн. Courtesy photo