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СКР назначил экспертизу подлинности загранпаспорта художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой источник в окружении режиссера.

"Как нам стало известно, следствие проводит экспертизу заграничного паспорта Серебренникова, который был изъят у него во время обысков в конце мая этого года, - сказал собеседник агентства. - Речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа".

"Эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж", - считает источник.

Серебренников активно сотрудничает с зарубежными театрами. В начале августа режиссер он, что в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу Энгельберта Хумпердинка "Гензель и Гретель".

Между тем в пятницу стало известно, что Серебренников стал лауреатом престижной премии "Европа - новая театральная реальность". Она присуждается за творческий поиск тем, кто "находится в зените своей театральной славы".

"Я счастлив. Всех хочу обнять, - написал режиссер. - Конечно, эта высокая награда принадлежит не только мне, но и всем, с кем я работал и работаю в России и в Европе, - всем театрам, где я ставил спектакли, всем друзьям, которые помогали, всем врагам, которые учили". В этом году церемония вручения состоится в Риме с 12 по 17 декабря. К вручению также приурочен фестиваль, на котором лауреаты показывают свои работы. На вопрос о том, будет ли Серебренников присутствовать на награждении, в пресс-службе Гоголь- Центра ответили, что "пока информации нет".

Серебренников проходит по делу свидетелем по делу о хищениях в основанной им "Седьмой студии". 23 мая обыски прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого режиссера. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР.

В пятницу на апелляции по мере пресечения фигурантам дела в Мосгорсуде стало известно, что бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и ее бывшая подчиненная Жирикова дали показания против Серебренникова и экс-генпродюсера студии Алексея Малобродского. Как следует из показаний Масляевой, они якобы создали команию для хищения государственной субсидии в 200 миллионов рублей на поддержку современного искусства. По словам экс-главбуха, она помогала обналичивать средства, а Серебренников и Малобродский распоряжались этими деньгами "по своему усмотрению".

Кроме того, стало известно, что 25 июля СКР предъявил фигурантам дела "Седьмой студии" новые обвинения. Это произошло после того, как дело было передано из московского управления СКР в центральный аппарат ведомства. По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, бывшим сотрудникам компании вменяют то, что они "работали в "Седьмой студии" и тратили государственные деньги". При этом в обвинениях не уточняется, как именно расходовались средства. Обвиняемым теперь вменяют 68 миллионов рублей ущерба.