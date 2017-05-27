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Пресненский райсуд Москвы арестовал Нину Масляеву, бывшего главбуха "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, на срок до 19 июля по делу о хищении выделенных студии бюджетных средств. Об этом сообщает Интерфакс.

Масляева, ныне работающая главбухом московского театра "У Никитских ворот", была задержана во вторник. Тогда же задержали еще одного фигуранта дела - Юрия Итина, бывшего гендиректора "Седьмой студии", сейчас являющегося директором Российского театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Обоим вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающую до 10 лет колонии.

В четверг Пресненский райсуд поместил Итина под домашний арест, хотя следователь СКР настаивал на его отправке в СИЗО. Между тем в отношении Масляевой тогда решения вынесено не было - вместо этого судья продлил срок задержания фигурантки еще на 72 часа.

Назначенный адвокат Павел Теплухин заявлял, что Масляева готова признать вину и заключить сделку с прокуратурой. Однако в дальнейшем задержанная отказалась от услуг Теплухина.

На слушаниях в субботу следователь заявил, что, когда Масляевой предъявили обвинение в хищении примерно 1,2 миллиона рублей, вину она признать отказалась.

Накануне "Дождь" передавал, что показания на Итина вынудили дать его 20-летнюю дочь Марину. Как рассказал адвокат Юрий Лысенко, во вторник дочь подозреваемого в течение 12 часов "упрашивали, заставляли, угрожали арестом, что ее привлекут к уголовной ответственности" и в итоге вынудили дать нужные СКР показания.

Обыски по делу прошли во вторник по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у режиссера Серебренникова, являющегося худруком театра, а также у директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Позже в тот же день Серебренникова и Апфельбаум допросили в столичном главке СКР.

Серебренников проходит по делу свидетелем. Процессуальный статус Апфельбаум неизвестен; после допроса она отказалась от комментариев.

Согласно фабуле дела, администраторы "Седьмой студии" в 2011-2014 годах похитили 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

В театральной среде обыски у Серебренникова вызвали серьезную обеспокоенность. Группа актеров и режиссеров подписала обращение в защиту коллеги. После обеда во вторник, еще до окончания обыска в Гоголь-центре, у здания этого театра прошла акция в поддержку Серебренникова.

В среду на церемонии в Кремле актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова, а также поинтересовался, было ли главе государства известно об обыске у режиссера. Путин сказал, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спросил Миронов. "Да дураки", - ответил Путин.