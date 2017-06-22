О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Culture/Theatre/m.261950.html | http://mirror715.graniru.info/Culture/Theatre/m.261950.html
Также: Театр, Право, Культура, Общество | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Серебренников просит зрителей подтвердить, что "Сон в летнюю ночь" был поставлен

22.06.2017
Кирилла Серебренникова увозят на допрос. Кадр "Дождя"
Кирилла Серебренникова увозят на допрос. Кадр "Дождя"
Реклама

Режиссер Кирилл Серебренников обратился к зрителям с просьбой подтвердить, что спектакли проекта "Платформа", в частности "Сон в летнюю ночь", вопреки утверждениям СКР, действительно были поставлены. Свое заявление он поместил на личной ФБ-странице.

"100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить, - написал режиссер. - Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами... Нам нужна ваша помощь, чтоб этот абсурд быстрее кончился".

Каких именно действий Серебренников ожидает от зрителей - например, хочет ли он, чтобы они заявили о себе следствию как о свидетелях по делу, - из обращения режиссера не понятно.

В конце мая стало известно об уголовном деле, возбужденном против администраторов "Седьмой студии", худруком которой является Серебренников. Именно "Седьмая студия" реализовывала проект "Платформа". Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждается, фигуранты расхитили бюджетные средства, выделенные "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

Месяц назад обвинения по делу предъявили экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и бывшему главбуху Нине Масляевой. Итин помещен под домашний арест, Масляеву отправили в СИЗО.

В среду был арестован третий фигурант дела - бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. На суде о мере пресечения Малобродскому следователь заявлял, будто обвиняемый вместе с Итиным и Масляевой в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку "Сна в летнюю ночь" и в итоге спектакль поставлен не был.

Между тем сам Малобродский указал, что в действительности "Сон в летнюю ночь" идет на сцене уже пять лет, что подтверждается в частности рецензиями в СМИ.

Серебренников имеет в деле статус свидетеля.

Оставить комментарий Обсудить
22.06.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 23.05.2017
в блоге Против излишней жестокости
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
новость Новости по теме
21.06.2017 Бывший генпродюсер "Седьмой студии" Малобродский арестован до 19 июля →
08.06.2017 Экс-главбух "Седьмой студии" Масляева пошла на сделку с прокуратурой →
02.06.2017 Минкультуры просило о возбуждении уголовного дела против руководителей "Седьмой студии" →
27.05.2017 Бывший главбух "Седьмой студии" Масляева арестована по делу о хищении →
25.05.2017 "Коммерсант": Путин назвал дураками проводивших обыск у Серебренникова →
24.05.2017 Бывшие администраторы "Седьмой студии" задержаны по делу о мошенничестве →
23.05.2017 Режиссер Серебренников допрошен как свидетель по делу о хищениях →
23.05.2017 В Москве идут обыски в Гоголь-центре и у его худрука Серебренникова →
Фото и Видео
25963
Play own
Правосудие в подвале
23044
Play own
Свиная голова для Табакова
22855
Play own
"Просыпайся, интеллигенция"
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
Реклама
Наши спонсоры
Avatar 34x34
20230
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Путин: Патриотизм важнее знаний
Владимир Путин в школьной форме. Архивное фото
статья Лавров и девочка Лиза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Санкции за допинг в Сочи
Владимир Путин и Томас Бах. Фото: kremlin.ru
новость Приказ о кибератаках отдал Путин
Джей Джонсон. Фото: dhs.gov
новость Бахолдину вменяют экстремизм
Денис Бахолдин у российского посольства в Киеве, январь 2017. Фото Елены Глушко
статья Странная магия Навального
РЕКЛАМА
Loading...
новость Боевики ИГ против мечети
Мечеть ан-Нури и минарет аль-Хадба во время битвы за Мосул. Кадр видео Reuters
новость Санкции МИДа против Госдепа
Сергей Рябков и Том Шеннон
новость Шойгу: НАТО в почетном карауле
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость Видеофэйк от Путина
Кадр видео, показанного Путиным Оливеру Стоуну
новость Вердикт по "делу чистильщиков"
Павел Войтов в суде. Фото: meduza.io
новость Крым: бегство от оккупантов
Наталья Харченко и Андрей Виноградов. Фото с ФБ-страницы Эдема Семедляева
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Трамп встретился с Порошенко
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: facebook.com/petroporoshenko
новость Нефть дешевеет все сильнее
Штаб-квартира биржи ICE в Атланте. Фото: costar.com
в блоге Перед приговором
7
новость Русские убийства в Британии
Александр Литвиненко в больнице. Фото Wikipedia
новость Хула Поклонской на "Матильду"
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Социальная группа "власть"
Ольга Авилкина в суде. Фото Елены Рохлиной
новость Главный антитеррорист ООН
Владимир Воронков. Фото: mid.ru