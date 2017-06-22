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Режиссер Кирилл Серебренников обратился к зрителям с просьбой подтвердить, что спектакли проекта "Платформа", в частности "Сон в летнюю ночь", вопреки утверждениям СКР, действительно были поставлены. Свое заявление он поместил на личной ФБ-странице.

"100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить, - написал режиссер. - Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами... Нам нужна ваша помощь, чтоб этот абсурд быстрее кончился".

Каких именно действий Серебренников ожидает от зрителей - например, хочет ли он, чтобы они заявили о себе следствию как о свидетелях по делу, - из обращения режиссера не понятно.

В конце мая стало известно об уголовном деле, возбужденном против администраторов "Седьмой студии", худруком которой является Серебренников. Именно "Седьмая студия" реализовывала проект "Платформа". Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждается, фигуранты расхитили бюджетные средства, выделенные "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

Месяц назад обвинения по делу предъявили экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и бывшему главбуху Нине Масляевой. Итин помещен под домашний арест, Масляеву отправили в СИЗО.

В среду был арестован третий фигурант дела - бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. На суде о мере пресечения Малобродскому следователь заявлял, будто обвиняемый вместе с Итиным и Масляевой в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку "Сна в летнюю ночь" и в итоге спектакль поставлен не был.

Между тем сам Малобродский указал, что в действительности "Сон в летнюю ночь" идет на сцене уже пять лет, что подтверждается в частности рецензиями в СМИ.

Серебренников имеет в деле статус свидетеля.