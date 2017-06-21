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новость В студийную летнюю пору

Бывшему генпродюсеру "Седьмой студии" Малобродскому предъявлено обвинение
21.06.2017
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
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Следствие ходатайствует об аресте бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексея Малобродского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского райсуда Москвы Анастасию Пылину.

По словам пресс-секретаря, Малобродской находятся в статусе обвиняемого по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Он доставлен в суд. Ходатайство следствия будет рассмотрено в ближайшее время.

Между тем во вторник Ассоциация театральных критиков выступила с заявлением в поддержку Малобродского. В документе отмечается, что члены ассоциации знают его "как честного и талантливого театрального продюсера". Авторы заявления просят суд избрать Малобродскому меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В понедельник Малобродского задержали после допроса в столичном главке СКР. Он был вызван туда в качестве свидетеля. "После допроса он стал еще одним подозреваемым по делу о хищениях в "Седьмой студии", - сообщил источник, знакомый ситуацией.

В 2012 году Малобродский стал директором Гоголь-центра после назначения режиссера Кирилла Серебренникова художественным руководителем театра. Этот пост Малобродский занимал до 2015 года, одновременно являясь генпродюсером "Седьмой студии" режиссера.

23 мая обыски по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого Серебренникова, а также у директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Позже в тот же день Серебренникова и Апфельбаум допросили в столичном главке СКР. Серебренников проходит по делу свидетелем.

Согласно фабуле дела, администраторы "Седьмой студии" в 2011-2014 годах похитили 200 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

24 мая были задержаны бывшие гендиректор и главный бухгалер "Седьмой студии" Юрий Итин и Нина Масляева. Обоим вменили часть 4 статьи 159 УК , предусматривающую до 10 лет колонии.

25 мая Пресненский райсуд поместил Итина под домашний арест, хотя следователь СКР настаивал на его отправке в СИЗО. Между тем в отношении Масляевой тогда решения вынесено не было - вместо этого судья продлил срок задержания фигурантки еще на 72 часа.

27 мая Пресненский райсуд поместил Масляеву в СИЗО до 19 июля, несмотря на то, что она признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

В театральной среде обыски у Серебренникова вызвали серьезную обеспокоенность. Группа актеров и режиссеров подписала обращение в защиту коллеги. После обеда во вторник, еще до окончания обыска в Гоголь-центре, у здания этого театра прошла акция в поддержку Серебренникова.

24 мая на церемонии в Кремле актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова, а также поинтересовался, было ли главе государства известно об обыске у режиссера. Путин сказал, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спросил Миронов. "Да дураки", - ответил Путин.

15 июня во время прямой линии Путин уточнил, что имел в виду появление бойцов ОМОНа при обысках в Гоголь-центре. "Я уж сам не помню, что я говорил, когда мне передавали это письмо. Письмо я прочитал. Но я уже не помню в каком контексте там (были) дураки. Речь, видимо, шла о том, что обыски и изъятие документов проводились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу. Нет никакой необходимости заявляться в театр или в бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо", - сказал президент.

Путин добавил, что не знаком с Серебренниковым, но отметил, что "ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет".

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Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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