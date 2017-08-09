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Также: Право, Театр, Культура, Общество, Россия, Политика | Персоны: Кирилл Серебренников, Ксения Ларина

новость Театр кончается вешалкой

Бывшие бухгалтеры "Седьмой студии" дали показания против Серебренникова
09.08.2017
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
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Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и ее бывшая подчиненная Жирикова дали показания против режиссера Кирилла Серебренникова и экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Их показания огласила на апелляции по мере пресечения фигурантам дела судья Мосгорсуда Светлана Александрова, передает РБК.

Как следует из показаний Масляевой, Серебренников и Малобродский якобы создали команию для хищения государственной субсидии в 200 миллионов рублей на поддержку современного искусства. По словам экс-главбуха, она помогала обналичивать средства, а Серебренников и Малобродский распоряжались этими деньгами "по своему усмотрению".

Как сообщает журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина, две дочери Масляевой в показаниях заявили, что их якобы повсюду преследуют некие неизвестные мужчины. Они полагают, что на них таким образом оказывают давление бывшие коллеги матери по "Седьмой студии". Дочери Масляевой считают, что неизвестных преследователей наняли Серебренников, Малобродский и нынешний гендиректор "Седьмой студии" Анна Шалашова.

По словам Лариной, Жирикова обвинила в финансовых махинациях и хищениях Серебренникова, Малобродского, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, его жену и детей, а также Шалашову.

Малобродский участвовал в суде по видеоконференцсвязи из СИЗО. Он отказался признавать вину и заявил, что не присваивал чужих денег и материальных ценностей. По словам экс-гендиректора "Седьмой студии", в тот период времени, когда, по версии следствия, сотрудники компании похитили государственные средства, он там уже не работал.

Малобродский также заявил, что подозревает, что протокол заседания в Басманном суде по его аресту был сфальсифицирован. Он попросил перенести слушания в Мосгорсуде на другой день, чтобы успеть сформулировать замечания к протоколу. В свою очередь, Масляева попросила освободить ее от участия в дальнейших заседаниях, так как она больше не хочет, чтобы ее апелляция рассматривалась. В итоге суд перенес слушания на пятницу.

Кроме того, стало известно, что 25 июля СКР предъявил фигурантам дела "Седьмой студии" новые обвинения. Это произошло после того, как дело было передано из московского управления СКР в центральный аппарат ведомства. По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, бывшим сотрудникам компании вменяют то, что они "работали в "Седьмой студии" и тратили государственные деньги". При этом в обвинениях не уточняется, как именно расходовались средства. Обвиняемым теперь вменяют 68 миллионов рублей ущерба. Серебренников при этом по-прежнему проходит по делу свидетелем.

18 июля судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила до 19 октября арест Малобродского. Представитель прокуратуры и адвокаты подозреваемого на заседании заявили о незаконности избрания такой меры пресечения, так как дело против Малобродского было открыто задним числом в тот же день. На такой же срок были продлены домашний арест экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и нахождение в СИЗО бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой.

19 июня Малобродского задержали после допроса в столичном главке СКР. Он был вызван туда в качестве свидетеля по делу о хищениях с "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

21 июня судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко арестовала Малобродского на срок до 19 июля. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), предусматривающей до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Малобродский совместно с Итиным и Масляевой, которые были привлечены по делу ранее, в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". В итоге, заявлял следователь, спектакль поставлен не был.

Малобродский в суде возразил, что в действительности "Сон в летнюю ночь" идет на сцене уже пять лет и это подтверждается в частности рецензиями в СМИ. Согласно фабуле дела, Малобродский совместно с экс-гендиректором "Седьмой студии" Юрием Итиным и бывшим главбухом Ниной Масляевой, которые были привлечены по делу ранее, в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". В итоге, заявлял следователь, спектакль поставлен не был.

Между тем Серебренников отмечал, что "Сон в летнюю ночь" был сыгран на "Платформе" более 15 раз, затем его играли в Париже в театре Шайо, на фестивале "Балтийский дом", он был номинирован на "всевозможные театральные премии".

23 мая обыски по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого Серебренникова. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР. Серебренников проходит по делу свидетелем.

Как утверждает следствие, администраторы "Седьмой студии" в 2011-2014 годах похитили 200 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

24 мая были задержаны Итин и Масляева. Обоим вменили ту же часть 4 статьи 159 УК. 25 мая Пресненский райсуд поместил Итина под домашний арест, хотя следователь СКР настаивал на его отправке в СИЗО. 27 мая Пресненский райсуд поместил Масляеву в СИЗО до 19 июля, несмотря на то, что она признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

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09.08.2017
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Илья Мильштейн

Вы даже не представляете

Илья Мильштейн, 23.06.2017

Cледователи СКР вместе с примкнувшими к ним судьями убеждены в том, что спектакль так и не был поставлен. В то время как все обвиняемые с примкнувшими к ним режиссером Кириллом Серебренниковым и артистами его театра не только хорошо помнят этот спектакль, но и до сих пор, как им представляется, его играют.
Илья Мильштейн

Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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