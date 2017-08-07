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новость Деятели культуры требуют освободить Малобродского

07.08.2017
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
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Музыкант Андрей Макаревич, кинорежиссер Александр Сокуров, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и еще 35 деятелей культуры и журналистов подписали открытое письмо с требованием освободить находящегося под арестом экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Обращение опубликовано на сайте "Эха Москвы".

Авторы письма считают обвинения против Малобродского абсурдными. По их словам, нет "ни законных оснований, ни практического смысла в содержании Алексея Малобродского под стражей". Помещать человека под арест можно только "при невозможности применить иную меру пресечения", отмечается в письме.

Малобродский, говорится в обращении, обещал сотрудничать со следствием и давать правдивые показания и, кроме того, месяц незаконно провел в СИЗО без возбуждения уголовного дела.

Подписавшие обращение выражают надежду, что Мосгорсуд в апелляции смягчит Малобродскому меру пресечения.

"Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна", - заключают подписанты.

К обращению присоединились, в частности, дирижер Теодор Курентзис, режиссеры Павел Лунгин, Борис Юхананов, Иосиф Райхельгауз, Евгений Писарев, Сергей Женовач, Юрий Бутусов, Гарри Бардин, актрисы Чулпан Хаматова, Оксана Фандера, Юлия Ауг, художник-аниматор Юрий Норштейн, писатели Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, телеведущий Владимир Познер.

18 июля судья Басманного райсуда Москвы Наталья Дударь продлила до 19 октября арест Малобродского. Представитель прокуратуры и адвокаты подозреваемого на заседании заявили о незаконности избрания такой меры пресечения, так как дело против Малобродского было открыто задним числом в тот же день. На такой же срок были продлены домашний арест экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и нахождение в СИЗО бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой.

19 июня Малобродского задержали после допроса в столичном главке СКР. Он был вызван туда в качестве свидетеля по делу о хищениях с "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

21 июня судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко арестовала Малобродского на срок до 19 июля. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), предусматривающей до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Малобродский совместно с Итиным и Масляевой, которые были привлечены по делу ранее, в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". В итоге, заявлял следователь, спектакль поставлен не был.

Малобродский в суде возразил, что в действительности "Сон в летнюю ночь" идет на сцене уже пять лет и это подтверждается в частности рецензиями в СМИ.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
07.08.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 23.05.2017
в блоге Против излишней жестокости
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Вы даже не представляете

Илья Мильштейн, 23.06.2017

Cледователи СКР вместе с примкнувшими к ним судьями убеждены в том, что спектакль так и не был поставлен. В то время как все обвиняемые с примкнувшими к ним режиссером Кириллом Серебренниковым и артистами его театра не только хорошо помнят этот спектакль, но и до сих пор, как им представляется, его играют.
Илья Мильштейн

Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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