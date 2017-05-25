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Также: Президент, Право, Театр, Спецслужбы, Россия, Общество, Культура, Политика | Персоны: Владимир Путин, Кирилл Серебренников, Евгений Миронов

новость Валяя дураков

"Коммерсант": Путин назвал дураками проводивших обыск у Серебренникова
25.05.2017
Кирилл Серебренников и Владимир Путин
Кирилл Серебренников и Владимир Путин
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Владимир Путин заявил, что не знал заранее об обыске у художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, и назвал инициаторов следственных действий дураками. Об этом сообщает "Коммерсант".

В среду на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля актер Евгений Миронов передал президенту письмо в защиту Серебренникова. Позже, когда Путин общался с награжденными в неформальной обстановке, Миронов задал ему вопрос об обыске у режиссера.

По словам корреспондента издания Андрея Колесникова, актер "жарко и даже громко" спросил Путина: "Вы знали? Знали об этом?". Президент ответил, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - цитирует Миронова журналист. "Да дураки", - ответил Путин. Миронов попросил президента об объективном расследовании, "без экстраординарных методов", и напомнил ему о письме, в котором "все изложено". Покидая зал, Путин взял документ с собой.

Во вторник обыски были проведены у Серебренникова и в возглавляемом им Гоголь-центре. Также известно, что следователи явились в галерею "Винзавод" и к директору Молодежного театра Софье Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Обыски проводились при оперативном сопровождении ФСБ.

После обысков Апфельбаум и Серебренникова доставили в столичное управление СКР, откуда вечером отпустили после многочасовых допросов. Серебренников проходит по делу свидетелем; у него взято обязательство о явке к следователю. Процессуальный статус Апфельбаум неизвестен; после допроса она отказалась от комментариев.

Еще до завершения обыска у Гоголь-центра началась акция в поддержку Серебренникова. Сотрудники театра призвали зрителей собраться у учреждения. На акции актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение в защиту режиссера. В нем сказано, что российские театральные деятели "потрясены сегодняшними событиями" и знают директора Гоголь-центра "как честного и порядочного человека". "Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить справедливо", - говорится в обращении. Письмо подписали, в частности, Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова.

Хотя об обысках стало известно с утра вторника, официальной информации о происходящем не поступало до обеда. Лишь незадолго до 14:30 центральный главк СКР сообщил, что расследуется дело о хищениях руководством автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации". Хищения, говорилось в публикации, были совершены в 2011-2014 годах.

В ночь на среду стало известно, что по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", задержаны ее бывший гендиректор Юрий Итин и бывшая главбух Нина Масляева. Они подозреваются по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Сейчас Итин является директором Российского театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, а Масляева - главбухом столичного театра "У Никитских ворот". среду

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А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.
Илья Мильштейн

Сцена и стоимость

Илья Мильштейн, 30.12.2013

В эпоху Путина и Капкова проблема выходит далеко за рамки экономических споров. Ибо если театр Кирилла Серебренникова принадлежит народу, то при чем тут Путин и Капков? А ежели, и к этому склоняется большинство финансовых аналитиков, никакого народа нет, а есть суперолигарх Путин и при нем на посылках Капков, то им и решать, какие фильмы показывать в Гоголь-центре.
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По капле и есть по капле

Александр Подрабинек, 30.12.2013

Запрет главы департамента культуры московского правительства Сергея Капкова демонстрировать в Гоголь-центре документальный фильм Майка Лернера и Максима Поздоровкина "Показательный процесс: история Pussy Riot" вряд ли поверг кого-то в шок. Неудивительно, к сожалению, и то, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников хотя и возмутился, но распоряжение выполнил.
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Ревизор и Гоголь-центр

29.12.2013

Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.

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