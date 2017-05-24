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Также: Право, Театр, Регионы, Правительство, Спецслужбы, Общество, Культура, Россия, Политика | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Бывшие администраторы "Седьмой студии" задержаны по делу о мошенничестве

24.05.2017
Юрий Итин. Кадр телеканала "Первый ярославский"
Юрий Итин. Кадр телеканала "Первый ярославский"
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383
Пара фраз 23.05.2017
в блоге Против излишней жестокости

По делу о хищении бюджетных средств, выделенных труппе режиссера Кирилла Серебренникова "Седьмая студия", задержаны ее бывший гендиректор Юрий Итин и бывшая главбух Нина Масляева. Об этом в ночь на среду сообщил Интерфакс со ссылкой на официального представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Итин и Масляева подозреваются по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии.

Как уточнила "Медуза", сейчас Итин является директором Российского театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, а Масляева - главбухом столичного театра "У Никитских ворот".

Ранее, обратила внимание "Медуза", в СКР заявляли, что обыски по делу прошли в различных регионах страны. Однако в Театре им. Волкова издание заверили, что у них обысков не было.

Накануне обыски по делу были проведены у Серебренникова и в возглавляемом им Гоголь-центре. Также известно, что следователи явились в галерею "Винзавод" и к директору Молодежного театра Софье Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Обыски проводились при оперативном сопровождении ФСБ.

После обысков Апфельбаум и Серебренникова доставили в столичное управление СКР, откуда вечером отпустили после многочасовых допросов. Серебренников проходит по делу свидетелем; у него взято обязательство о явке к следователю. Процессуальный статус Апфельбаум неизвестен; после допроса она отказалась от комментариев.

Хотя об обысках стало известно с утра вторника, официальной информации о происходящем не поступало до обеда. Лишь незадолго до 14:30 центральный главк СКР сообщил, что расследуется дело о хищениях руководством автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации". Хищения, говорилось в публикации, были совершены в 2011-2014 годах.

В Минкульте подтвердили, что ведомство в течение трех лет выделило "Седьмой студии" 216,5 миллиона рублей на реализацию театрального проекта "Платформа". В 2014 году постановление правительства, на основании которого выделялись деньги, прекратило действовать, и с тех пор проект из бюджета не финансировался, добавили чиновники.

Между тем "Медуза" передавала со ссылкой на постановление об обыске у Серебренникова, что фигурируют в деле не 200 миллионов рублей, выделенные Минкультом, а 66,5 миллиона, переведенные департаментом культуры Москвы. В постановлении также указывалось, что дело было заведено в 2015 году.

Сообщалось, что открыли дело после прокурорской проверки, проведенной в начале того же года по доносу прокремлевского фонда "Искусство без границ". Проверка проходила сразу в нескольких столичных театрах "по доводам об использовании в театральных постановках сцен нецензурной брани, пропаганды аморального поведения, порнографии". Весной 2015-го фонд провел выставку "На дне", на которой были представлены фотографии сцен нашумевших театральных постановок с указанием количества потраченных на спектакли бюджетных денег. Представитель организации Андрей Грознецкий призывал лишить бюджетного финансирования "издевательства над классикой и моду на разврат". "Искусство без границ" связывали с прокремлевским движением "Местные", которое курировала администрация Московской области.

Как отмечалось, обыск у Серебренникова проводился без санкции суда - постановление было издано следователем И. Федутиновым. Часть 3 статьи 182 УПК (основания и порядок производства обыска) позволяет устраивать обыски в жилище только по судебному решению. В то же время часть 5 статьи 165 кодекса (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия) разрешает не обращаться в суд, если обыск "не терпит отлагательства".

Согласно статье 151 УПК (подследственность) дела о мошенничестве относятся к подследственности полиции, а не СКР. Кодекс оговаривает ряд исключений из этого правила, однако ни одно из них, насколько можно судить, к работникам театров не применимо.

Днем, еще до завершения обыска в Гоголь-центре, у театра началась акция в поддержку Серебренникова. Работники театра призвали зрителей собраться у учреждения в 17 часов. На акции актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение в поддержку Серебренникова. В документе выражалась надежда, что "следствие будет проходить справедливо". Обращение подписали, в частности, Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова.

Запланированный вечерний спектакль в Гоголь-центре отменять не стали.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
24.05.2017
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Сцена и стоимость

Илья Мильштейн, 30.12.2013

В эпоху Путина и Капкова проблема выходит далеко за рамки экономических споров. Ибо если театр Кирилла Серебренникова принадлежит народу, то при чем тут Путин и Капков? А ежели, и к этому склоняется большинство финансовых аналитиков, никакого народа нет, а есть суперолигарх Путин и при нем на посылках Капков, то им и решать, какие фильмы показывать в Гоголь-центре.
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По капле и есть по капле

Александр Подрабинек, 30.12.2013

Запрет главы департамента культуры московского правительства Сергея Капкова демонстрировать в Гоголь-центре документальный фильм Майка Лернера и Максима Поздоровкина "Показательный процесс: история Pussy Riot" вряд ли поверг кого-то в шок. Неудивительно, к сожалению, и то, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников хотя и возмутился, но распоряжение выполнил.
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Ревизор и Гоголь-центр

29.12.2013

Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.

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