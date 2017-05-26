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Также: Театр, Право, Россия, Культура, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский, Кирилл Серебренников

новость Нам сверху видно все

Мединский: В Минкульте знали о расследовании хищений в "Седьмой студии"
26.05.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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статья Статья

Драка с дураками

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.

Илья Мильштейн
26.05.2017

В Министерстве культуры знали о расследовании предполагаемых хищений в "Седьмой студии", с которыми были связаны обыски в Гоголь-центре. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский в интервью Газете.Ру.

"Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения. Да, эта ситуация меня очень огорчает. Как и любой скандал в культуре. Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание", - сказал Мединский. министр.

На вопрос о своем отношении к творчеству режиссера Кирилла Серебренникова министр ответил: "Как зритель я бесконечно далек от эстетики Серебренникова, посему, боюсь, мой личный взгляд на его творчество будет предельно необъективен". Мединский также отметил, что в Гоголь-центре был один раз.

"Считать Серебренникова гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного "либерала". Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что, - сказал министр. - То, что этот столь неоднозначный творец руководит административно-хозяйственной частью учреждения, находящегося на бюджетном финансировании, всегда вызывало у меня недоумение. Большинству творческих людей, с их эмоциональным и неординарным взглядом на жизнь, обычно комфортнее быть не хозяйственными руководителями, а режиссерами, авторами, творцами".

Во вторник обыски были проведены у Серебренникова и в возглавляемом им Гоголь-центре. Также известно, что следователи явились в галерею "Винзавод" и к директору Молодежного театра Софье Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Обыски проводились при оперативном сопровождении ФСБ.

После обысков Апфельбаум и Серебренникова доставили в столичное управление СКР, откуда вечером отпустили после многочасовых допросов. Серебренников проходит по делу свидетелем; у него взято обязательство о явке к следователю. Процессуальный статус Апфельбаум неизвестен; после допроса она отказалась от комментариев.

Еще до завершения обыска у Гоголь-центра началась акция в поддержку Серебренникова. Сотрудники театра призвали зрителей собраться у учреждения. На акции актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение в защиту режиссера. В нем сказано, что российские театральные деятели "потрясены сегодняшними событиями" и знают директора Гоголь-центра "как честного и порядочного человека". "Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить справедливо", - говорится в обращении. Письмо подписали, в частности, Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова.

Пресс-служба СКР сообщила, что обыски прошли по делу о хищениях руководством автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации". Хищения, говорилось в публикации, были совершены в 2011-2014 годах.

В ночь на среду стало известно, что по делу о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", задержаны ее бывший гендиректор Юрий Итин и бывшая главбух Нина Масляева. Они подозреваются по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Сейчас Итин является директором Российского театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, а Масляева - главбухом столичного театра "У Никитских ворот".

В четверг Пресненский суд Москвы поместил Итина под домашний арест. Таким образом, было отклонено ходатайство следствия об аресте фигуранта и удовлетворена просьба адвоката. Задержание Масляевой было продлено на 72 часа.

В среду на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова. Позже, когда президент общался с награжденными в неформальной обстановке, Миронов задал ему вопрос об обыске у режиссера: "Вы знали? Знали об этом?". Путин ответил, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спросил Миронов. "Да дураки", - ответил Путин.

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А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.
Илья Мильштейн

Сцена и стоимость

Илья Мильштейн, 30.12.2013

В эпоху Путина и Капкова проблема выходит далеко за рамки экономических споров. Ибо если театр Кирилла Серебренникова принадлежит народу, то при чем тут Путин и Капков? А ежели, и к этому склоняется большинство финансовых аналитиков, никакого народа нет, а есть суперолигарх Путин и при нем на посылках Капков, то им и решать, какие фильмы показывать в Гоголь-центре.
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По капле и есть по капле

Александр Подрабинек, 30.12.2013

Запрет главы департамента культуры московского правительства Сергея Капкова демонстрировать в Гоголь-центре документальный фильм Майка Лернера и Максима Поздоровкина "Показательный процесс: история Pussy Riot" вряд ли поверг кого-то в шок. Неудивительно, к сожалению, и то, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников хотя и возмутился, но распоряжение выполнил.
Кирилл Серебренников и Сергей Капков. Коллаж Граней

Ревизор и Гоголь-центр

29.12.2013

Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.

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