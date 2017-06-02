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новость И с полей доносится

Минкультуры просило о возбуждении уголовного дела против руководителей "Седьмой студии"
02.06.2017
Письмо Минкульта в СКР
Письмо Минкульта в СКР
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Министерство культуры просило о возбуждении уголовного дела о хищениях против руководителей "Седьмой студии". Подлинность опубликованного в пятницу в соцсетях письма на имя главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова за подписью замминистра Николая Малакова подтвердили в ведомстве, сообщает "Дождь".

В датированном 23 мая документе содержится просьба о привлечении к ответственности "лиц, которые как нам стало известно похитили субсидии", выделенные Минкультом на поддержку проекта "Седьмой студии" "Платформа". Именно в этот день прошли обыски у основателя студии Кирилла Серебренникова и в Гоголь-центре.

"Письмо было подписано уже после того, как в информационном пространстве распространились многочисленные сообщения о действиях следственных органов", - говорится в ответе Минкульта на запрос "Дождя". При этом подчеркивается, что подобное обращение - стандартная процедура, применяемая в случаях, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб.

"Учитывая, что ведомством в 2011-2014 годах выделялись субсидии, направленные на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа", было принято обоснованное решение обратиться в следственные органы", - отметили в Минкультуры.

26 мая глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что в ведомстве знали о расследовании предполагаемых хищений в "Седьмой студии". "Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения. Да, эта ситуация меня очень огорчает. Как и любой скандал в культуре. Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание", - сказал министр.

"Считать Серебренникова гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного "либерала". Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что, - отметил Мединский. - То, что этот столь неоднозначный творец руководит административно-хозяйственной частью учреждения, находящегося на бюджетном финансировании, всегда вызывало у меня недоумение. Большинству творческих людей, с их эмоциональным и неординарным взглядом на жизнь, обычно комфортнее быть не хозяйственными руководителями, а режиссерами, авторами, творцами".

23 мая обыски были проведены у Серебренникова и в возглавляемом им Гоголь-центре. Также известно, что следователи явились в галерею "Винзавод" и к директору Молодежного театра Софье Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Обыски проводились при оперативном сопровождении ФСБ.

После обысков Апфельбаум и Серебренникова доставили в столичное управление СКР, откуда вечером отпустили после многочасовых допросов. Серебренников проходит по делу свидетелем; у него взято обязательство о явке к следователю. Процессуальный статус Апфельбаум неизвестен; после допроса она отказалась от комментариев.

Пресс-служба СКР сообщила, что обыски прошли по делу о хищениях руководством автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации". Хищения, говорилось в публикации, были совершены в 2011-2014 годах.

В ночь на 24 мая стало известно, что по делу задержаны ее бывший гендиректор Юрий Итин и бывшая главбух Нина Масляева. Они подозреваются по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. 25 мая Пресненский суд Москвы поместил Итина под домашний арест. 27 мая тот же суд отправил Масляеву в СИЗО до 19 июля. По словам следователя, ей предъявили обвинение в хищении примерно 1,2 миллиона рублей. Вину Масляева признать отказалась.

24 мая на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова. Позже, когда президент общался с награжденными в неформальной обстановке, Миронов задал ему вопрос об обыске у режиссера: "Вы знали? Знали об этом?". Путин ответил, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спросил Миронов. "Да дураки", - ответил Путин.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
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Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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