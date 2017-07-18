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Судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила на три месяца срок ареста экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, сообщает ТАСС. Также до 19 октября продлен срок ареста бывшему главному бухгалтеру студии Нине Масляевой и срок домашнего ареста экс-гендиректору Юрию Итину.

Таким образом судья Дударь удовлетворила ходатайство следствия. Между тем на заседании представитель прокуратуры заявил, что считает невозможным нахождение Малобродского под стражей. "Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно", - подчеркнул прокурор.

Адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила о незаконности возбуждения уголовного дела. "Оно было возбуждено сегодня в 10:30, это вообще невозможно за 20 лет моей практики. Сейчас следствие задним числом возбуждает уголовное дело. Мой подзащитный не получал никаких уведомлений и ему не предъявлено обвинение. Все документы были состряпаны сегодня. Малобродский должен быть освобожден из зала немедленно", - сказала она.

Второй адвокат Юлия Лахова заявила, что накануне было представлено ходатайство о продлении ареста и все документы. "У нас было только одно уголовное дело, именно по эпизоду о постановке спектакля "Сон в летнюю ночь". Это недопустимые действия. 12 июня был допрос Малобродского по существу предъявленного обвинения. Вчера суд ушел на решение, а сегодня выясняется, что дело не то", - заявила Лахова.

В связи с этим Дударь постановила возобновить судебное разбирательство в связи новыми обстоятельствами.

В понедельник прокурор поддержал следователя, который просил суд продлить до 19 октября меры пресечения фигурантам дела "Седьмой студии". Судья Дударь удалилась в совещательную комнату, обещав огласить решение во вторник.

19 июня Малобродского задержали после допроса в столичном главке СКР. Он был вызван туда в качестве свидетеля по делу о хищениях с "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

21 июня судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко арестовала Малобродского на срок до 19 июля. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), предусматривающей до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Малобродский совместно с Итиным и Масляевой, которые были привлечены по делу ранее, в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". В итоге, заявлял следователь, спектакль поставлен не был.

Малобродский в суде возразил, что в действительности "Сон в летнюю ночь" идет на сцене уже пять лет и это подтверждается в частности рецензиями в СМИ.