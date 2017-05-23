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В Москве идет обыск у театрального и кинорежиссера, художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист "Радио Свобода" Сергей Хазов-Кассиа.

Какая структура ведет обыск и по какому уголовному делу, неизвестно. Телефон режиссера не отвечает. Хазов-Кассиа предположил, что адвоката при обыске нет.

Несколько позже директор "Руси сидящей" Ольга Романова написала, что к Серебренникову выехал адвокат Золотухин.

Деятельность Гоголь-центра неоднократно вызывала претензии депутатов и чиновников. В марте 2015 года депутат-единорос, координатор НОД Евгений Федоров подал на Гоголь-центр донос генпрокурору Юрию Чайке и председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой. Претензии Федорова вызвал спектакль Серебренникова "Отморозки" по повести Захара Прилепина. Как утверждал доносчик, постановка имеет "экстремистское содержание" и "пропагандирует гомосексуализм и педофилию".

В июне 2015-го прокуратура проверяла репертуар Гоголь-центра и двух других московских театров по доносу организации "Искусство без границ". Чиновники потребовал представить информацию о мате, порнографии и "пропаганде аморального поведения" в постановках театров.

В октябре того же года Серебренников отказался от участия в фестивале "Золотая маска". "Из соображений гигиены не хочу, чтоб мои спектакли смотрели, оценивали люди, которые написали на меня и театр, в котором я служу, множество подлых доносов и пасквилей", - пояснил режиссер.