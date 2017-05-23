Зарегистрироваться | Войти через:
В Москве идет обыск у театрального и кинорежиссера, художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист "Радио Свобода" Сергей Хазов-Кассиа.
Какая структура ведет обыск и по какому уголовному делу, неизвестно. Телефон режиссера не отвечает. Хазов-Кассиа предположил, что адвоката при обыске нет.
Несколько позже директор "Руси сидящей" Ольга Романова написала, что к Серебренникову выехал адвокат Золотухин.
Деятельность Гоголь-центра неоднократно вызывала претензии депутатов и чиновников. В марте 2015 года депутат-единорос, координатор НОД Евгений Федоров подал на Гоголь-центр донос генпрокурору Юрию Чайке и председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой. Претензии Федорова вызвал спектакль Серебренникова "Отморозки" по повести Захара Прилепина. Как утверждал доносчик, постановка имеет "экстремистское содержание" и "пропагандирует гомосексуализм и педофилию".
В июне 2015-го прокуратура проверяла репертуар Гоголь-центра и двух других московских театров по доносу организации "Искусство без границ". Чиновники потребовал представить информацию о мате, порнографии и "пропаганде аморального поведения" в постановках театров.
В октябре того же года Серебренников отказался от участия в фестивале "Золотая маска". "Из соображений гигиены не хочу, чтоб мои спектакли смотрели, оценивали люди, которые написали на меня и театр, в котором я служу, множество подлых доносов и пасквилей", - пояснил режиссер.
В эпоху Путина и Капкова проблема выходит далеко за рамки экономических споров. Ибо если театр Кирилла Серебренникова принадлежит народу, то при чем тут Путин и Капков? А ежели, и к этому склоняется большинство финансовых аналитиков, никакого народа нет, а есть суперолигарх Путин и при нем на посылках Капков, то им и решать, какие фильмы показывать в Гоголь-центре.
Запрет главы департамента культуры московского правительства Сергея Капкова демонстрировать в Гоголь-центре документальный фильм Майка Лернера и Максима Поздоровкина "Показательный процесс: история Pussy Riot" вряд ли поверг кого-то в шок. Неудивительно, к сожалению, и то, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников хотя и возмутился, но распоряжение выполнил.
Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.