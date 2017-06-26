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Художественные руководители нескольких московских театров обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в защиту арестованных фигурантов дела "Седьмой студии". Как сообщил Интерфаксу худрук "Ленкома" Марк Захаров, в понедельник в СКР передадут обращение с просьбой изменить им меру пресечения. "Это такой гуманистический акт", - пояснил Захаров. Кто еще подписал письмо Бастрыкину, не сообщается.

По делу арестованы бывшие руководители "Седьмой студии": генпродюсер Алексей Малобродский и главный бухгалтер Нина Масляева отправлены в СИЗО, гендиректор Юрий Итин помещен под домашний арест. Всех троих обвиняют в хищении 200 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на культурные проекты, в том числе на спектакль "Сон в летнюю ночь", который по версии следствия не был поставлен. Между тем постановка была осуществлена, спектакль получил ряд театральных премий и до сих пор идет в Гоголь-центре.

За смягчение меры пресечения Малобродскому на прошлой неделе высказался глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. Правление Гильдии театральных менеджеров России также просит Мосгорсуд отменить решение об аресте Малобродского.

На 28 июня в российских театрах запланирована акция солидарности: перед началом спектаклей актеры и режиссеры выступят в поддержку фигурантов дела "Седьмой студии", видеозаписи этих выступлений будут распространяться в соцсетях.

"Мы требуем, чтобы его (Малобродского. - Ред.) выпустили на время следствия, он не преступник и никуда не собирался бежать, - говорится в обращении инициативной группы. - Мы надеемся, что все подозрения будут сняты и в конце концов станет понятно, что никаких денег "Седьмая студия" напрасно не потратила, все выделенные средства ушли на спектакли и другие мероприятия театра".

В обращении подчеркивается, что у следствия нет никаких доказательств вины фигурантов. "Нам кажется, что участие в этой акции как можно большего числа театров важно не только для доброго имени наших товарищей, но и для дальнейшей судьбы театрального братства и репутации всего театрального дела в России, поставленной под сомнение, поскольку это может коснуться, да и касается и других театров", - пишут инициаторы акции солидарности.

Они публикуют слова Малобродского, переданные из тюрьмы: "За всю жизнь - мне 59 лет - я почти ничего не заработал, кроме моего доброго имени. Я опасаюсь, что теперь в общем сознании останется след: "А, тот самый Малобродский, который деньги воровал". Хочу еще раз сказать, что невиновен".

Основатель "Седьмой студии", худрук Гоголь-центра Кирилл Серебренников назвал ситуацию "нелепой и чудовищной". "Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский", - сказал Серебренников в интервью "Комсомольской правде".

23 мая обыски по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого Серебренникова. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР. Серебренников проходит по делу свидетелем.