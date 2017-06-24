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Также: Право, Театр, Общество, Культура, Россия, Политика | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Пессимистическая трагедия

Серебренников: Театр оказался лицом к лицу с репрессивной машиной
24.06.2017
Кирилл Серебренников. Фото с личной страницы
Кирилл Серебренников. Фото с личной страницы
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статья Статья

Вы даже не представляете

Cледователи СКР вместе с примкнувшими к ним судьями убеждены в том, что спектакль так и не был поставлен. В то время как все обвиняемые с примкнувшими к ним режиссером Кириллом Серебренниковым и артистами его театра не только хорошо помнят этот спектакль, но и до сих пор, как им представляется, его играют.

Илья Мильштейн
23.06.2017
383
Пара фраз 25.05.2017
в блоге Добрый вождь и злые дураки

Основатель "Седьмой студии", худрук Гоголь-центра Кирилл Серебренников назвал безосновательными подозрения правоохранительных органов, связанные с финансированием театральных проектов. Об этом режиссер заявил в интервью газете "Комсомольская правда".

"Что делать, когда по тебе катится каток? Театр, искусство оказались лицом к лицу с гигантской машиной достаточно репрессивного свойства. Очень хрупкие, беззащитные, честные люди сейчас дают какие-то объяснения, ходят к адвокатам, подвергаются обвинениям, у них устраивают обыски, обыскивают их и их родителей, кто-то даже сидит за решеткой, как Алексей Малобродский", - сказал Серебренников.

Режиссер назвал сложившуюся ситуацию "нелепой и чудовищной" и заметил, что из-за нее в опасности оказалось большое количество честных и профессиональных людей, которые "работают совсем не в такой "денежной" сфере, как об этом сейчас некоторые думают".

Серебренников подчеркнул, что в рамках театрального проекта "Платформа" проходило по 30 оригинальных событий в год. "Это был не просто эффективный проект, это был суперпроект, за который, кстати говоря, в 2013 году Министерство культуры прислало нам благодарственное письмо, - отметил режиссер. - В таких проектах, как "Платформа", работают прежде всего энтузиасты и те, кто любит искусство. Это были времена, когда государство поддерживало проекты современного искусства. Сейчас оно всю эту поддержку свернуло, как мы знаем".

В понедельник бывший генпродюсер "Седьмой студии" Малобродский был задержан. На следующий день судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко арестовала его до 19 июля. Малобродскому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), предусматривающей до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, Малобродский совместно с экс-гендиректором "Седьмой студии" Юрием Итиным и бывшим главбухом Ниной Масляевой, которые были привлечены по делу ранее, в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". В итоге, заявлял следователь, спектакль поставлен не был.

Между тем Серебренников отмечал, что "Сон в летнюю ночь" был сыгран на "Платформе" более 15 раз, затем его играли в Париже в театре Шайо, на фестивале "Балтийский дом", он был номинирован на "всевозможные театральные премии".

23 мая обыски по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого Серебренникова. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР. Серебренников проходит по делу свидетелем.

Как утверждает следствие, администраторы "Седьмой студии" в 2011-2014 годах похитили 200 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

24 мая были задержаны Итин и Масляева. Обоим вменили ту же часть 4 статьи 159 УК. 25 мая Пресненский райсуд поместил Итина под домашний арест, хотя следователь СКР настаивал на его отправке в СИЗО. 27 мая Пресненский райсуд поместил Масляеву в СИЗО до 19 июля, несмотря на то, что она признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
24.06.2017
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Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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Немая сцена

Илья Мильштейн, 24.05.2017

А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.
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