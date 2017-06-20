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новость Театр уж полон

Задержан экс-директор Гоголь-центра Алексей Малобродский
20.06.2017
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
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В Москве задержан экс-директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он занимал этот пост с 2013 по 2015 год.

"Малобродский был задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела о хищениях в Гоголь-центре на основании материалов, полученных в ходе следствия", - рассказал источник. По его словам, экс-директора вызвали в качестве свидетеля в столичный главк СКР. "После допроса он стал еще одним подозреваемым по делу о хищениях в "Седьмой студии", - отметил источник.

Как сообщили источники "Медузы", на среду назначено заседание суда по избранию Малобродскому меры пресечения.

Утром во вторник задержание Малобродского подтвердила пресс-служба СКР. "19 июня 2017 года в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

23 мая обыски по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого Серебренникова, являющегося худруком театра, а также у директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Позже в тот же день Серебренникова и Апфельбаум допросили в столичном главке СКР. Серебренников проходит по делу свидетелем.

Согласно фабуле дела, администраторы "Седьмой студии" в 2011-2014 годах похитили 200 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

24 мая были задержаны бывшие гендиректор и главный бухгалер "Седьмой студии" Юрий Итин и Нина Масляева. Обоим вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающую до 10 лет колонии.

25 мая Пресненский райсуд поместил Итина под домашний арест, хотя следователь СКР настаивал на его отправке в СИЗО. Между тем в отношении Масляевой тогда решения вынесено не было - вместо этого судья продлил срок задержания фигурантки еще на 72 часа.

27 мая Пресненский райсуд поместил Масляеву в СИЗО до 19 июля, несмотря на то, что она признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

В театральной среде обыски у Серебренникова вызвали серьезную обеспокоенность. Группа актеров и режиссеров подписала обращение в защиту коллеги. После обеда во вторник, еще до окончания обыска в Гоголь-центре, у здания этого театра прошла акция в поддержку Серебренникова.

24 мая на церемонии в Кремле актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова, а также поинтересовался, было ли главе государства известно об обыске у режиссера. Путин сказал, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спросил Миронов. "Да дураки", - ответил Путин.

15 июня во время прямой линии Путин уточнил, что имел в виду появление бойцов ОМОНа при обысках в Гоголь-центре. "Я уж сам не помню, что я говорил, когда мне передавали это письмо. Письмо я прочитал. Но я уже не помню в каком контексте там (были) дураки. Речь, видимо, шла о том, что обыски и изъятие документов проводились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу. Нет никакой необходимости заявляться в театр или в бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо", - сказал президент.

Путин добавил, что не знаком с Серебренниковым, но отметил, что "ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
20.06.2017
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в блоге Против излишней жестокости
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Илья Мильштейн

Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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