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А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.
А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.
Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.
Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.
Уникальный случай: Путин подражает Медведеву.
Ситуация в сущности мало отличается от той, что сложилась в начале декабря 2012-го, когда сотрудники СКР вломились в квартиру Павла Костомарова, одного из режиссеров документального фильма "Срок". Это вызвало громкий скандал, известные деятели кино вступились за коллегу, а премьер-министр Медведев после интервью пяти телеканалам, но тоже под запись, счел необходимым обозвать силовиков "козлами". Вельможная брань тогда повисла на вороту у следователей и они от режиссера отстали. Правда, Бастрыкин, поначалу не разобравшись в происходящем, позволил себе обидеться на премьера, и подзабытый ныне Маркин, пресс-секретарь СКР, разразился было гневным заявлением на сайте ведомства, но сверху на генералов прикрикнули, и пост свой Маркин потер.
Отличия разве что в мелочах. Все-таки "дураки", как поименовал Путин напавших на Гоголь-центр следователей, - это ругательство куда более мягкое в сравнении с тем, что обронил Медведев. Обижаться не на что, да и кто посмеет? К тому же искушенный в таких делах Владимир Владимирович прямых улик не оставил, и о том, как он утешал огорченного артиста Миронова, мы знаем только со слов летописца. Можно, конечно, предположить, что подслушанное летописец тут же и завизировал, и получил устный приказ немедленно опубликовать, дабы успокоить встревоженную общественность, но это лишь наши домыслы. Опираться следует на факты, с которыми не поспоришь: Кирилла Серебренникова обыскали и допросили дураки. Так сказал президент, и это уже можно воспринимать как официальную позицию Кремля, поскольку опровержений не было.
А это значит, что в диалоге с верховной властью творческая интеллигенция выбрала самый верный тон. Идеальную форму самообороны без оружия. Тактику кнута и пряника, но в той ее разновидности, которая годится именно в общении с начальством, именно в России, именно в наши дни, и не предполагает излишней дерзости. Люди собрались на несогласованный митинг протеста, однако сильно против властей не бунтовали, и в письме, зачитанном Чулпан Хаматовой, звучала довольно твердая вера в то, что борьба с коррупцией на современном этапе не будет сопровождаться гестаповскими методами ведения допросов. Худрук Государственного театра наций вышел получать орден, но, соблюдая приличия, не стал ничего говорить в микрофон, а пошептался на ушко с президентом и передал ему письмо с просьбой его прочесть и разобраться. И тот же Миронов, если верить коррепонденту "Коммерсанта", на приеме в честь награжденных Путиным снова подошел к награждавшему и "жарко и даже громко" повел речь о том, что всех нас, не правда ли, беспокоило больше всего.
О предстоящем визите Владимира Владимировича в Париж, который может быть омрачен событиями, связанными с Гоголь-центром. И если до той минуты недоверчивый гарант как-то еще сомневался в патриотизме творческой интеллигенции и самого Миронова, то яркое выступление артиста, посвященное проблемам геополитики и репутации России на международной арене, должно было окончательно утвердить Путина в мысли, что режиссеры с актерами желают ему добра, а силовики - вредят. "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - вопрошал президента народный артист, и тут, потрясенный, как видно, великолепной игрой, правдой образа и открывшейся интригой, Путин наконец осознал случившееся. Кирилл Серебренников - режиссер с мировым именем, весьма популярный в стране, избравшей Макрона, и кто, как не дураки, имели наглость обыскать и допросить знаменитость накануне визита российского национального лидера во Францию?
Такова сила истинного патриотизма. А также сила искусства, и ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, и дознаватели, и спецназ, куда ж без них, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
Закрадывается даже подозрение, что если бы в таком духе вся наша творческая интеллигенция выступала с самого начала, заботясь об имидже России и того же Владимира Владимировича, то многих бед можно было бы избежать. Когда бы она, любимица, не подписывала позорных писем против Ходорковского и за оккупацию соседнего государства. Когда бы не служила своими доверенными лицами у того, к кому ныне с мольбой взывает. Когда бы не молчала в остальное время, увлеченная театральными и иными играми, - до тех пор пока жареный петух не добрался и до нее, постукивая клювом. Тогда, наверное, и сегодня не пришлось бы шепотом и криком привлекать к себе внимание и вносить раскол в тандем Путина с карательными органами. Впрочем, лучше поздно, чем никогда, и вопрос только в том, наступило уже это "никогда" или не наступило. Вопрос немаловажный.
И вот еще что непонятно: почему Путин подражает Медведеву? Мы же помним, что стилистика поведения в подобных случаях у него другая. Бывало, он не мог дозвониться до генпрокурора, но чаще, играя желваками, повелевал прекратить истерику либо сообщал, что вор должен сидеть в тюрьме, или просто никак не откликался на обращения. Он же привык к тому, что социум российский расколот, солидарности в нем ни на грош и слушать никого не надо. Но вдруг прислушался, когда взмолились верные и обласканные, и чудится даже, что завтра он, пораженный тупостью спецслужб, заговорит про свободу, которая лучше несвободы. А там возьмет и подаст в отставку, призывая на трон кого-нибудь из тех, кто не похож на чекиста и с чекистами не чикается. Да неужели?..
Принадлежа отчасти к творческой интеллигенции, автор этих строк тоже не чужд театру и воображает себе некие сценки, в которых нежданно-негаданно узник выходит на волю, палач кается, вообще побеждает добро и звучат аплодисменты. Автор этих строк в детстве то ли во сне видел такие спектакли. Автор этих строк не теряет надежды скоро увидеть их вновь и наяву.
В эпоху Путина и Капкова проблема выходит далеко за рамки экономических споров. Ибо если театр Кирилла Серебренникова принадлежит народу, то при чем тут Путин и Капков? А ежели, и к этому склоняется большинство финансовых аналитиков, никакого народа нет, а есть суперолигарх Путин и при нем на посылках Капков, то им и решать, какие фильмы показывать в Гоголь-центре.
Запрет главы департамента культуры московского правительства Сергея Капкова демонстрировать в Гоголь-центре документальный фильм Майка Лернера и Максима Поздоровкина "Показательный процесс: история Pussy Riot" вряд ли поверг кого-то в шок. Неудивительно, к сожалению, и то, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников хотя и возмутился, но распоряжение выполнил.
Вот мне интересно - чего они туда ходят и ходят? Медом, что ли, намазано? Это ж даже не Путин. Это ж всего лишь Бастрыкин! Бастрыкин! Карикатура на жандармерию! Зачем он Гребенщикову? Или это такой инстинкт преуспевающего русского интеллигента - бегать по кабинетам и уважительно смотреть на самодовольную власть.
Всю неделю после скандала на "Нике" не утихают споры о поступке Ксении Собчак, задавшей "неудобный" вопрос Чулпан Хаматовой и вступившей в публичный конфликт с Евгением Мироновым. Собчак попала в болевую точку. Светский конфуз перерос в дискуссию о репутации и ответственности, политике и благотворительности, национальных приоритетах и расходах бюджета.
Завершая свою речь и влекомый гневом, Райкин заговорил про времена, в которые живем. "...Очень трудные времена, очень опасные, очень страшные; очень это похоже...", - начал было описывать эпоху артист, но, к счастью, сразу же оборвал себя. Поскольку тут он, конструктивно протестующий против отдельных проявлений цензуры, вступал на зыбкий путь безответственного критиканства.
Когда пришли за украинцами, Константин Аркадьевич рассказывал, как часть его тонкой натуры радуется оккупации Крыма, и делился волнениями по поводу трудной судьбы любимого им "русского города Севастополя". А когда пришли за Константином Аркадьевичем, оказалось, что особо и некому его поддержать в крике о свободе творчества.
Начальство не лишено вкуса и в душе понимает, что так называемый Кургинян или "писатель" Багиров, призывающие голосовать за Путина, - это одно, а вот Хаматова - совсем другое. Начальству хочется тепла и ласки, вот оно и пытается завербовать в свои ряды самых достойных, а что касается методов, то другим не обучено.