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Уникальный случай: Путин подражает Медведеву.

Ситуация в сущности мало отличается от той, что сложилась в начале декабря 2012-го, когда сотрудники СКР вломились в квартиру Павла Костомарова, одного из режиссеров документального фильма "Срок". Это вызвало громкий скандал, известные деятели кино вступились за коллегу, а премьер-министр Медведев после интервью пяти телеканалам, но тоже под запись, счел необходимым обозвать силовиков "козлами". Вельможная брань тогда повисла на вороту у следователей и они от режиссера отстали. Правда, Бастрыкин, поначалу не разобравшись в происходящем, позволил себе обидеться на премьера, и подзабытый ныне Маркин, пресс-секретарь СКР, разразился было гневным заявлением на сайте ведомства, но сверху на генералов прикрикнули, и пост свой Маркин потер.

Отличия разве что в мелочах. Все-таки "дураки", как поименовал Путин напавших на Гоголь-центр следователей, - это ругательство куда более мягкое в сравнении с тем, что обронил Медведев. Обижаться не на что, да и кто посмеет? К тому же искушенный в таких делах Владимир Владимирович прямых улик не оставил, и о том, как он утешал огорченного артиста Миронова, мы знаем только со слов летописца. Можно, конечно, предположить, что подслушанное летописец тут же и завизировал, и получил устный приказ немедленно опубликовать, дабы успокоить встревоженную общественность, но это лишь наши домыслы. Опираться следует на факты, с которыми не поспоришь: Кирилла Серебренникова обыскали и допросили дураки. Так сказал президент, и это уже можно воспринимать как официальную позицию Кремля, поскольку опровержений не было.

А это значит, что в диалоге с верховной властью творческая интеллигенция выбрала самый верный тон. Идеальную форму самообороны без оружия. Тактику кнута и пряника, но в той ее разновидности, которая годится именно в общении с начальством, именно в России, именно в наши дни, и не предполагает излишней дерзости. Люди собрались на несогласованный митинг протеста, однако сильно против властей не бунтовали, и в письме, зачитанном Чулпан Хаматовой, звучала довольно твердая вера в то, что борьба с коррупцией на современном этапе не будет сопровождаться гестаповскими методами ведения допросов. Худрук Государственного театра наций вышел получать орден, но, соблюдая приличия, не стал ничего говорить в микрофон, а пошептался на ушко с президентом и передал ему письмо с просьбой его прочесть и разобраться. И тот же Миронов, если верить коррепонденту "Коммерсанта", на приеме в честь награжденных Путиным снова подошел к награждавшему и "жарко и даже громко" повел речь о том, что всех нас, не правда ли, беспокоило больше всего.

О предстоящем визите Владимира Владимировича в Париж, который может быть омрачен событиями, связанными с Гоголь-центром. И если до той минуты недоверчивый гарант как-то еще сомневался в патриотизме творческой интеллигенции и самого Миронова, то яркое выступление артиста, посвященное проблемам геополитики и репутации России на международной арене, должно было окончательно утвердить Путина в мысли, что режиссеры с актерами желают ему добра, а силовики - вредят. "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - вопрошал президента народный артист, и тут, потрясенный, как видно, великолепной игрой, правдой образа и открывшейся интригой, Путин наконец осознал случившееся. Кирилл Серебренников - режиссер с мировым именем, весьма популярный в стране, избравшей Макрона, и кто, как не дураки, имели наглость обыскать и допросить знаменитость накануне визита российского национального лидера во Францию?

Такова сила истинного патриотизма. А также сила искусства, и ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, и дознаватели, и спецназ, куда ж без них, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.

Закрадывается даже подозрение, что если бы в таком духе вся наша творческая интеллигенция выступала с самого начала, заботясь об имидже России и того же Владимира Владимировича, то многих бед можно было бы избежать. Когда бы она, любимица, не подписывала позорных писем против Ходорковского и за оккупацию соседнего государства. Когда бы не служила своими доверенными лицами у того, к кому ныне с мольбой взывает. Когда бы не молчала в остальное время, увлеченная театральными и иными играми, - до тех пор пока жареный петух не добрался и до нее, постукивая клювом. Тогда, наверное, и сегодня не пришлось бы шепотом и криком привлекать к себе внимание и вносить раскол в тандем Путина с карательными органами. Впрочем, лучше поздно, чем никогда, и вопрос только в том, наступило уже это "никогда" или не наступило. Вопрос немаловажный.

И вот еще что непонятно: почему Путин подражает Медведеву? Мы же помним, что стилистика поведения в подобных случаях у него другая. Бывало, он не мог дозвониться до генпрокурора, но чаще, играя желваками, повелевал прекратить истерику либо сообщал, что вор должен сидеть в тюрьме, или просто никак не откликался на обращения. Он же привык к тому, что социум российский расколот, солидарности в нем ни на грош и слушать никого не надо. Но вдруг прислушался, когда взмолились верные и обласканные, и чудится даже, что завтра он, пораженный тупостью спецслужб, заговорит про свободу, которая лучше несвободы. А там возьмет и подаст в отставку, призывая на трон кого-нибудь из тех, кто не похож на чекиста и с чекистами не чикается. Да неужели?..

Принадлежа отчасти к творческой интеллигенции, автор этих строк тоже не чужд театру и воображает себе некие сценки, в которых нежданно-негаданно узник выходит на волю, палач кается, вообще побеждает добро и звучат аплодисменты. Автор этих строк в детстве то ли во сне видел такие спектакли. Автор этих строк не теряет надежды скоро увидеть их вновь и наяву.