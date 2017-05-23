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Также: Право, Театр, Регионы, Правительство, Спецслужбы, Общество, Культура, Россия, Политика | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Режиссера Серебренникова увезли на допрос в СКР

23.05.2017
Кирилл Серебренников уезжает на допрос. Фото с ФБ-страницы Романа Супера
Кирилл Серебренников уезжает на допрос. Фото с ФБ-страницы Романа Супера
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Режиссера Кирилла Серебренникова, художественного руководителя Гоголь-центра, увезли в столичное управление СКР на допрос по делу о хищениях в особо крупном размере. Об этом около 15:15 сообщил журналист РБК Роман Супер.

Утром чиновники СКР явились к Серебренникову домой с обыском. Официальной информации о происходящем несколько часов не появлялось. Лишь незадолго до 14:30 центральный главк СКР сообщил, что расследуется дело о хищениях "пока не установленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" (труппа, организованная Серебренниковым) 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации". Хищения, говорилось в публикации, были совершены в 2011-2014 годах. Квалификацию дела ведомство не уточнило.

Несколько раньше "Медуза" со ссылкой на постановление об обыске передала, что дело было заведено еще в 2015 году, а расследуется по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. При этом утверждалось, что фигурируют в деле не 200 миллионов рублей, а 66,5 миллиона, выделенных департаментом культуры Москвы на проект Серебренникова "Платформа".

Как отмечалось, обыск у режиссера проводится без санкции суда - постановление издано следователем И. Федутиновым. Часть 3 статьи 182 УПК (основания и порядок производства обыска) позволяет устраивать обыски в жилище только по судебному решению. В то же время часть 5 статьи 165 кодекса (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия) разрешает не обращаться в суд, если обыск "не терпит отлагательства".

Защищает режиссера адвокат Борис Золотухин.

Как заявлял СКР, обыски по делу ведутся в ряде регионов России. Известно, что в Москве следователи явились в Гоголь-центр и в галерею "Винзавод". Сообщалось, что в Гоголь-центре обыск проходил при оперативном сопровождении ФСБ.

Вскоре после 15 часов Интерфакс передал, что обыск по делу начался у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. В прошлом она возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества.

Между тем "Открытая Россия" передает, что обыск у Апфельбаум продолжался еще с 7 утра, а днем ее уже увезли на допрос. Всего в обыске участвовали восемь человек, в том числе из ФСБ.

Согласно статье 151 УПК (подследственность) дела о мошенничестве относятся к подследственности полиции, а не СКР. Кодекс оговаривает ряд исключений из этого правила, однако ни одно из них, насколько можно судить, к работникам театров не применимо.

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23.05.2017
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Илья Мильштейн

Сцена и стоимость

Илья Мильштейн, 30.12.2013

В эпоху Путина и Капкова проблема выходит далеко за рамки экономических споров. Ибо если театр Кирилла Серебренникова принадлежит народу, то при чем тут Путин и Капков? А ежели, и к этому склоняется большинство финансовых аналитиков, никакого народа нет, а есть суперолигарх Путин и при нем на посылках Капков, то им и решать, какие фильмы показывать в Гоголь-центре.
Александр Подрабинек. Courtesy photo

По капле и есть по капле

Александр Подрабинек, 30.12.2013

Запрет главы департамента культуры московского правительства Сергея Капкова демонстрировать в Гоголь-центре документальный фильм Майка Лернера и Максима Поздоровкина "Показательный процесс: история Pussy Riot" вряд ли поверг кого-то в шок. Неудивительно, к сожалению, и то, что художественный руководитель театра Кирилл Серебренников хотя и возмутился, но распоряжение выполнил.
Кирилл Серебренников и Сергей Капков. Коллаж Граней

Ревизор и Гоголь-центр

29.12.2013

Запретив показ фильма о Pussy Riot и дискуссию с участием героинь, столичный культурный начальник Сергей Капков развеял последние иллюзии своих бывших поклонников. В центре скандала - руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Одни призывают к солидарности, другие осуждают его за то, что подчинился приказу.

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