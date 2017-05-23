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Режиссера Кирилла Серебренникова, художественного руководителя Гоголь-центра, увезли в столичное управление СКР на допрос по делу о хищениях в особо крупном размере. Об этом около 15:15 сообщил журналист РБК Роман Супер.

Утром чиновники СКР явились к Серебренникову домой с обыском. Официальной информации о происходящем несколько часов не появлялось. Лишь незадолго до 14:30 центральный главк СКР сообщил, что расследуется дело о хищениях "пока не установленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" (труппа, организованная Серебренниковым) 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации". Хищения, говорилось в публикации, были совершены в 2011-2014 годах. Квалификацию дела ведомство не уточнило.

Несколько раньше "Медуза" со ссылкой на постановление об обыске передала, что дело было заведено еще в 2015 году, а расследуется по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. При этом утверждалось, что фигурируют в деле не 200 миллионов рублей, а 66,5 миллиона, выделенных департаментом культуры Москвы на проект Серебренникова "Платформа".

Как отмечалось, обыск у режиссера проводится без санкции суда - постановление издано следователем И. Федутиновым. Часть 3 статьи 182 УПК (основания и порядок производства обыска) позволяет устраивать обыски в жилище только по судебному решению. В то же время часть 5 статьи 165 кодекса (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия) разрешает не обращаться в суд, если обыск "не терпит отлагательства".

Защищает режиссера адвокат Борис Золотухин.

Как заявлял СКР, обыски по делу ведутся в ряде регионов России. Известно, что в Москве следователи явились в Гоголь-центр и в галерею "Винзавод". Сообщалось, что в Гоголь-центре обыск проходил при оперативном сопровождении ФСБ.

Вскоре после 15 часов Интерфакс передал, что обыск по делу начался у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. В прошлом она возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества.

Между тем "Открытая Россия" передает, что обыск у Апфельбаум продолжался еще с 7 утра, а днем ее уже увезли на допрос. Всего в обыске участвовали восемь человек, в том числе из ФСБ.

Согласно статье 151 УПК (подследственность) дела о мошенничестве относятся к подследственности полиции, а не СКР. Кодекс оговаривает ряд исключений из этого правила, однако ни одно из них, насколько можно судить, к работникам театров не применимо.