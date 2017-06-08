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новость Экс-главбух "Седьмой студии" Масляева пошла на сделку с прокуратурой

08.06.2017
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
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Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нина Масляева признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом она заявила во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляции на свой арест, передает ТАСС.

"Не снимаю своей вины, я изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение. Я готова сотрудничать, только отпустите меня под домашний арест", - сказала Масляева по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Мосгорсуд, однако, не удовлетворив жалобу защиты фигурантки дела на постановление Пресненского райсуда столицы о мере пресечения и признал арест законным.

27 мая Пресненский райсуд поместил Масляеву в СИЗО. Арест был назначен на срок до 19 июля.

Масляева, до ареста работающая главбухом московского театра "У Никитских ворот", была задержана 24 мая. Тогда же задержали еще одного фигуранта дела - Юрия Итина, бывшего гендиректора "Седьмой студии", сейчас являющегося директором Российского театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Обоим вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающую до 10 лет колонии.

25 мая Пресненский райсуд поместил Итина под домашний арест, хотя следователь СКР настаивал на его отправке в СИЗО. Между тем в отношении Масляевой тогда решения вынесено не было - вместо этого судья продлил срок задержания фигурантки еще на 72 часа.

Назначенный адвокат Павел Теплухин заявлял, что Масляева готова признать вину и заключить сделку с прокуратурой. Однако в дальнейшем задержанная отказалась от услуг Теплухина.

На слушаниях 27 мая следователь заявил, что, когда Масляевой предъявили обвинение в хищении примерно 1,2 миллиона рублей, вину она признать отказалась.

Днем ранее "Дождь" передавал, что показания на Итина вынудили дать его 20-летнюю дочь Марину. Как рассказал адвокат Юрий Лысенко, во вторник дочь подозреваемого в течение 12 часов "упрашивали, заставляли, угрожали арестом, что ее привлекут к уголовной ответственности" и в итоге вынудили дать нужные СКР показания.

Обыски по делу прошли 23 мая по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у режиссера Серебренникова, являющегося худруком театра, а также у директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Позже в тот же день Серебренникова и Апфельбаум допросили в столичном главке СКР.

Серебренников проходит по делу свидетелем. Процессуальный статус Апфельбаум неизвестен; после допроса она отказалась от комментариев.

Согласно фабуле дела, администраторы "Седьмой студии" в 2011-2014 годах похитили 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации".

В театральной среде обыски у Серебренникова вызвали серьезную обеспокоенность. Группа актеров и режиссеров подписала обращение в защиту коллеги. После обеда во вторник, еще до окончания обыска в Гоголь-центре, у здания этого театра прошла акция в поддержку Серебренникова.

24 мая на церемонии в Кремле актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова, а также поинтересовался, было ли главе государства известно об обыске у режиссера. Путин сказал, что "узнал вчера". "Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спросил Миронов. "Да дураки", - ответил Путин.

2 июня стало известно, что Министерство культуры просило возбудить уголовное дело о хищениях против руководства "Седьмой студии". Соответствущее письмо главе столичного управления СКР Александру Дрыманову направил замминистра Николай Малакой.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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