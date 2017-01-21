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Вступивший в должность президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы. В первую очередь он направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации сообщается на сайте Белого Дома.

Помимо руководителей основных ведомств, президент предложил кандидатуры представителей США в ООН и других международных организациях, а также послов в Китае и Израиле.

Сенат уже утвердил новых глав министерства обороны и внутренней безопасности. Пентагон возглавит вышедший в отставку в 2013 году генерал Джеймс Меттис. Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только один высказался против. Мэттис - первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.

Министром внутренней безопасности стал Джон Келли. В 2012 году он возглавил Южное командование США с основной задачей воспрепятствовать транспортировке наркотиков в Южной и Центральной Америке. В января 2016 года Келли ушел в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.

На пост главы ЦРУ Трамп предложил Майка Помпео. Однако Сенат 88 голосами против восьми решил провести перед его назначением дебаты. Они состоятся в понедельник.

Кроме того, подписал указ, предписывающий учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены введенной шесть лет назад системы здравоохранения, известной как Obamacare. В соответствии со своими предвыборными обещаниями президент намерен как можно быстрее отменить проведенную предыдущим главой государства Бараком Обамой реформу.

Закон был принят в 2010 году только демократами, которые в то время контролировали Конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в Палате представителей, а потом и в Сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

На следующей неделе состоится первое еженедельное обращение Трампа к нации.

В пятницу прошла инаугурация Трампа. Президент принял присягу и вступил в должность в 12 часов по вашингтонскому времени (20:00 мск). В инаугурационной речи Трамп поблагодарил своего предшественника Обаму и подчеркнул, что на этой церемонии не просто передается власть от одного президента другому или от одной партии другой, но на этой церемонии власть переходит от Вашингтона к простым американцам.