О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.258169.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.258169.html
Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Дней Дональда прекрасное начало

Первые указы президента США Трампа
21.01.2017
Дональд Трамп. Кадр CNN
Дональд Трамп. Кадр CNN
Реклама

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы. В первую очередь он направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации сообщается на сайте Белого Дома.

Помимо руководителей основных ведомств, президент предложил кандидатуры представителей США в ООН и других международных организациях, а также послов в Китае и Израиле.

Сенат уже утвердил новых глав министерства обороны и внутренней безопасности. Пентагон возглавит вышедший в отставку в 2013 году генерал Джеймс Меттис. Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только один высказался против. Мэттис - первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.

Министром внутренней безопасности стал Джон Келли. В 2012 году он возглавил Южное командование США с основной задачей воспрепятствовать транспортировке наркотиков в Южной и Центральной Америке. В января 2016 года Келли ушел в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.

На пост главы ЦРУ Трамп предложил Майка Помпео. Однако Сенат 88 голосами против восьми решил провести перед его назначением дебаты. Они состоятся в понедельник.

Кроме того, подписал указ, предписывающий учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены введенной шесть лет назад системы здравоохранения, известной как Obamacare. В соответствии со своими предвыборными обещаниями президент намерен как можно быстрее отменить проведенную предыдущим главой государства Бараком Обамой реформу.

Закон был принят в 2010 году только демократами, которые в то время контролировали Конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в Палате представителей, а потом и в Сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

На следующей неделе состоится первое еженедельное обращение Трампа к нации.

В пятницу прошла инаугурация Трампа. Президент принял присягу и вступил в должность в 12 часов по вашингтонскому времени (20:00 мск). В инаугурационной речи Трамп поблагодарил своего предшественника Обаму и подчеркнул, что на этой церемонии не просто передается власть от одного президента другому или от одной партии другой, но на этой церемонии власть переходит от Вашингтона к простым американцам.

Оставить комментарий Обсудить
21.01.2017

новость Новости по теме
20.01.2017 Дональд Трамп вступил в должность президента США →
20.01.2017 Мэр Нью-Йорка и американские актеры вышли на митинг против Трампа →
17.01.2017 Путин: Заказчики фальшивок о Трампе "хуже, чем проститутки" →
17.01.2017 Советник Трампа назвал сроки улучшения российско-американских отношений →
16.01.2017 Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений →
15.01.2017 СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике →
14.01.2017 Трамп: Я не буду спешить с отменой санкций против России →
12.01.2017 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку →
12.01.2017 Песков: Путин и Трамп поладят между собой →
11.01.2017 Трамп: Россия никогда меня не шантажировала →
03.12.2016 Конгресс США запретил военное сотрудничество с Россией →
02.12.2016 Трамп: Пентагон возглавит "Бешеный пес" Джеймс Мэттис →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья С мигалкой в жопе
Илья Мильштейн
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Трамп и Апокалипсис
383
новость Новый фильм о допинге
Андрей Дмитриев. Кадр видеозаписи
новость Марш против нацизма: ВИДЕО
Антифашистское шествие. Фото Грани.Ру
новость Панфилов: Мои права нарушили
Марина Данилкина и Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото: Грани.Ру
статья Америка, верни бабки!
РЕКЛАМА
Loading...
новость Клиника для президента
Центральная клиническая больница. Фото: cchp.ru
новость Песков надеется на второй срок Путина
Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си. Кадр видео
в блоге Что русскому надо
383
новость Васильева о возврате в СССР
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
новость Семьи боевиков будут выселять
Шали. Фото: islamrf.ru
новость Леонтьев посылает журналистов
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
новость Судью обвинили в убийстве
Судья Сергей Москаленко. Фото: om1.ru
новость Горбачев ответил суду в Литве
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
новость Турция: Асад может остаться
Башар Асад. Фото: sana.sy
новость Приговор Урлашову вступил в силу
Евгений Урлашов и Алексей Лопатин на оглашении приговора. Фото: yarnovosti.com
новость ИГ разрушило театр в Пальмире
Римский театр в Пальмире. Фото: sana.sy
новость Подписано соглашение о Тартусе
Порт Тартус. Космическая съемка Google Maps
новость Передачу собора оспорят в суде
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru