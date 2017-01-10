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Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как пишет Forbes, это стало возможным благодаря укреплению рубля и повышению стоимости российских ценных бумаг.

На первое место издание ставит главу газовой компании НОВАТЭК Леонида Михельсона, состояние которого после выборов в США увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, достигнув 18,2 миллиарда долларов. В марте 2016 года Forbes оценивал состояние Михельсона в 14,4 миллиарда долларов.

Согласно информации журнала, владелец доли в НОВАТЭКе Геннадий Тимченко увеличил свое состояние на 1,8 миллиарда долларов. Бизнесмену помог рост акций газовой компании, выросших на 16 процентов после выборов в США. Сейчас состояние Тимченко оценивается в 15,1 миллиарда долларов.

Состояние председателя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова увеличилось на 1,6 миллиарда долларов, состояние главы НЛМК​ Владимира Лисина - на 1,4 миллиарда долларов. При этом, как говорится в материале, Лисин разбогател примерно на 830 миллионов долларов в течение первых трех дней после победы Трампа.

В заметке также упоминается совладелец "Сибура" Кирилл Шамалов, однако в отношении него издание не приводит конкретных цифр.

По данным Forbes, доходы российских миллиардеров за указанный срок оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая США. При этом, пишет издание, после выборов состояние американского миллиардера увеличилось в среднем на 2,8 процента, а самые состоятельные россияне разбогатели в среднем на 7,1 процента.