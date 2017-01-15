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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Президент, Ядерное оружие, Мир, Политика, Оружие, Война | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин, Михаил Горбачев

новость СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике

15.01.2017
Путин и Трамп курят анашу: граффити в Вильнюсе. Фото: delfi.lt
Путин и Трамп курят анашу: граффити в Вильнюсе. Фото: delfi.lt
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом сообщает The Sunday Times.

Темой встречи, по информации издания, должно стать соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Как утверждается, Трамп намерен начать работу над этим документом, чтобы нормализовать отношения Запада с Кремлем.

Поездка в Рейкьявик, передает The Sunday Times, должна стать первым зарубежным визитом Трампа. Издание пишет, что российская сторона уже дала согласие на встречу.

В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Она была посвящена именно сокращению ядерных вооружений. Эта встреча считается важной вехой на пути завершения Холодной войны.

Однако двое не названных по имени советника Трампа в комментариях Reuters опровергли информацию The Sunday Times. "Эта история - выдумка", - заметил один из собеседников агентства. Другой также назвал сообщение недостоверным.

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15.01.2017

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