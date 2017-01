Однако двое не названных по имени советника Трампа в комментариях Reuters опровергли информацию The Sunday Times. "Эта история - выдумка", - заметил один из собеседников агентства. Другой также назвал сообщение недостоверным.

Поездка в Рейкьявик, передает The Sunday Times, должна стать первым зарубежным визитом Трампа. Издание пишет, что российская сторона уже дала согласие на встречу.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом сообщает The Sunday Times.