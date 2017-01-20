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Также: США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Барак Обама

новость Восшествие с происшествием

Дональд Трамп вступил в должность президента США
20.01.2017
Присяга Дональда Трампа. Кадр трансляции
Присяга Дональда Трампа. Кадр трансляции
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В Вашингтоне прошла церемония инаугурации президента США Дональда Трампа. Прямой репортаж вела телекомпания CNN.

Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени (20:00 мск) и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

45-й президент США присягнул сразу на двух Библиях. Первая - это книга, на которой приносил присягу 16-й президент США Авраам Линкольн. Вторая - личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.

"Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог", - произнес Трамп традиционный текст.

В инаугурационной речи Трамп поблагодарил своего предшественника Обаму и подчеркнул, что на этой церемонии не просто передается власть от одного президента другому или от одной партии другой, но на этой церемонии власть переходит от Вашингтона к простым американцам. "20 января 2017 года войдет в историю как день, когда простые люди снова стали правителями своей страны", - заявил Трамп.

"Америка вернет свои рабочие места, свои границы, свое благосостояние и свои мечты", - сказал Трамп, цитируя свои предвыборные лозунги.

"Мы объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы полностью сотрем с лица земли", - заявил также новый президент США. В ходе кампании Трамп постоянно обвинял Обаму в избегании этого термина ради "политкорректности".

На церемонию инаугурации у Капитолия, по предварительным оценкам, собралось около 900 тысяч человек.

Между тем в Вашингтоне в преддверии инаугурации Трампа начались волнения. Часть протестующих начали бить витрины магазинов и кафе, опрокидывать урны и вендинговые аппараты. Разгонявшие активистов полицейские применяли слезоточивый газ.

Накануне мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также американские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в акции протеста против Трампа. Акция у небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене началась с зачитывания выдуманных сообщений из твиттера от лица избранного президента актером Робертом Де Ниро. За ним последовали выступления Мура, Болдуина, Де Блазио, Руффало и других.

Майкл Мур назвал Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "ста дней протеста" против Трампа с момента начала его президентства. Кроме того, Мур призвал к массовой организованной акции протеста в связи с церемонией инаугурации Трампа.

Участники акции критиковали Трампа за расовую и религиозную нетерпимость, а также выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования. Акция прошла под общим лозунгом WeStandUnited ("Мы вместе"), записи под таким же тэгом распространяются в социальных сетях.

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20.01.2017

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