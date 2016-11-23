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Удары по больницам в Алеппо наносили российские или сирийские военные самолеты. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

Информация о бомбардировках идет от признанных гуманитарных организаций, таких как ВОЗ, "Врачи без границ", Сирийский центр по мониторингу за правами человека, от частных лиц и организаций, а также из источников разведки. "То есть у нас есть достаточно хорошее понимание того, что происходит", - сказал Кирби.

"А кто, вы думаете, их осуществлял? Ведь кто-то разбомбил эти госпитали, так? - заявил представитель Госдепартамента. - Мы знаем, что это не коалиция и точно не США. Это означает, что остаются только две стороны: российские военные или сирийские военные, или и те, и другие". При этом Кирби подчеркнул, что Россия несет ответственность в любом случае, так как поддерживает режим Башара Асада.

Россия в состоянии остановить кровопролитие, если использует свое влияние на президента Сирии. "Мы видели в прошлом, что, когда русские хотят этого, они могут оказать сильное влияние на Асада", - отметил Кирби.

19 ноября AP опубликовало видео налета, которому накануне подверглась детская больница в контролируемой повстанцами восточной части Алеппо. Съемки с камер видеонаблюдения предоставила Независимая ассоциация медиков (Independent Doctors Association, IDA) - работающая в Турции неправительственная организация, образованная сирийскими врачами для помощи коллегам в Алеппо.

Сообщалось, что 18 ноября в результате налетов были разрушены четыре городские больницы. Как отмечали образованное повстанцами Управление здравоохранения Алеппо и Всемирная организация здравоохранения, теперь районы, общая численность которых составляет 275 тысяч человек, оказались полностью лишены медицинских учреждений. 19 ноября том, что в восточном Алеппо разбомблены все больницы сообщал Reuters.

Советник президента США по национальной безопасности Сьюзен Райс, также передавало агентство, заявила резкий протест в связи с этими налетами и потребовала от России оказать давление на Асада, чтобы тот прекратил бомбардировки.

Между тем Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил, что в субботу в восточном Алеппо в результате бомбардировок десятками бочковых бомб, а также десятков артобстрелов погибли 48 человек, из которых по меньшей мере пятеро дети. Таким образом, отмечали правозащитники, число жертв налетов и обстрелов за пять дней возросло примерно до 180 человек, из которых 97 - жители осажденных восточных кварталов Алеппо.