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новость Закон о краткосрочных военных контрактах принят в первом чтении

17.11.2016
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
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Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о краткосрочных военных контрактах. Об этом сообщает РИА "Новости". Документ был внесен в нижнюю палату правительством 14 октября.

По действующим нормам минимальный срок контракта для солдата, матроса, сержанта и старшины составляет два года, а для прапорщика, мичмана и офицера - пять лет. Новый законопроект предусматривает контракты на срок "до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения", но не более чем на год.

Краткосрочные контракты предполагается заключать "лишь в период чрезвычайных обстоятельств" либо для участия "в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России".

Кремль больше года ведет войну в Сирии. Российский контингент в этой стране состоит, как утверждается, исключительно из контрактников, которым платят большие надбавки за командировку.

21 сентября сирийские правозащитники сообщали, что за последние четыре недели в мухафазу Халеб (Алеппо) прибыли свыше 6 тысяч российских военных. В то же время РБК оценивал численность российских военных на территории Сирии в 4-5 тысяч человек. Известно также, что в ближневосточной стране воюют сотни наемников из частной военной компании Вагнера.

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17.11.2016

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