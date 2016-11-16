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новость Гуманитарный комитет ООН принял резолюции по Крыму и Сирии

16.11.2016
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
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Комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам (Третий комитет) принял резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

За резолюцию, предложенную Украиной, проголосовали представители 73 стран при 76 воздержавшихся и 23 голосах против. В преамбуле документа осуждается "временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя" и подтверждается "непризнание ее аннексии".

В резолюции предлагается осудить "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

Директор департамента российского МИДа по правам человека Анатолий Викторов, выступив на заседании комитета, назвал резолюцию пропагандистской. Он заявил, что документ "не имеет ничего общего с реальной ситуацией в Крыму и не отражает мнение жителей полуострова" и призвал всех делегатов проголосовать против.

Комитет также принял резолюцию о положении в области прав человека в Сирии. "Генеральная Ассамблея решительно осуждает недавнюю эскалацию нападений, направленных против гражданского населения в Алеппо и других осажденных и труднодоступных районах, и требует..., чтобы была обеспечена безопасная доставка гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается", - говорится в документе. Соавторы документа заявили, что все виновные в нарушениях международного гуманитарного права в Сирии должны быть привлечены к ответственности.

Резолюцию поддержали 116 государств. 15 стран, в том числе Россия, Беларусь, Куба, Иран, Ирак и КНДР, проголосовали против и 49 воздержались.

Проекты резолюций и решений, которые готовятся и принимаются в комитетах ГА ООН, затем передаются для их окончательного утверждения на пленарных заседаниях Ассамблеи. Как правило, на пленарных заседаниях проекты резолюций, принятые в главных комитетах, утверждаются без существенных изменений и примерно с теми же результатами голосования.

Накануне прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила, что ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе "равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". При этом военное право распространяется не только на время непосредственного захвата полуострова. но и на весь период оккупации. "Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года (когда в Москве был подписан договор о включении полуострова в состав России. - Ред.) в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации", - подчеркнула прокурор.

В марте 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Украины. За принятие документа проголосовали 100 стран. Против помимо России выступили 10 стран: Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. Еще 58 делегаций, включая Китай, воздержались.

"Референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя", - говорилось в документе. В резолюции содержится призыв к странам не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и Севастополя и воздерживаться от любых действий, которые можно было бы истолковать как признание изменения статуса.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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