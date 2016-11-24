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Депутат Европарламента от нидерландской партии "Демократы-66" Маритье Схаке направила комиссару ЕС по иностранным делам Федерике Могерини запрос о расследовании поставок Россией авиационного топлива в Сирию через порты европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

Ранее агентство со ссылкой на источник в разведке одной из стран ЕС написало, что как минимум два судна под российскими флагами с авиационным топливом проследовали в Сирию через Кипр. Другой источник - в торговом флоте - сообщил, что суда под российскими флагами заходили также в порты Греции.

Между тем Совет ЕС еще в 2014 году своим постановлением запретил любые поставки в Сирию авиационного топлива через страны - члены Евросоюза вне зависимости от того, произведено ли топливо в этих странах или нет. В Минобороны России тогда же заявили, что продолжат поставлять топливо для своей авиагруппы в ближневосточной стране.

Схаке требует выяснить, действительно ли страны - члены ЕС нарушили постановление 2014 года.

МИД Кипра сообщил Reuters, что власти страны не давали российским судам, следующим в Сирию с авиационным топливом, разрешения на заход в свои порты. В греческом МИДе журналистов адресовали в Министерство торгового флота и островных территорий, которое пока на запрос не ответило.