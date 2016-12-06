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Российские власти отказывают беженцам из Сирии в убежище, препятствуют оформлению документов и высылают их из страны, ссылаясь на улучшение ситуации и прекращение боевых действий. Как пишет РБК, это следует из доклада "Сирийские беженцы в России", подготовленного комитетом "Гражданское содействие".

По информации, собранной авторами документа, Константином Троицким и Светланой Ганнушкиной, на начало апреля в России находились 7096 граждан Сирии. Всего Сирию за семь лет покинуло около 5 миллионов человек. В число находящихся в России сирийцев, упоминающихся в докладе, также входят дипломаты и мигранты, приехавшие до начала боевых действий. В 2015 году в России находилось 8205 сирийцев.

В 2011-2015 годах о статусе беженца в России ходатайствовали 2011 сирийцев, но получил его только один человек. Временное убежище получили 3306 мигрантов из 2262 обратившихся. Однако статус временного убежища предоставляется только на год и его могут не продлить, отмечается в докладе.

Из 82 решений ФМС, вынесенных в течение первой половины 2016 года, 57 содержали отказ в предоставлении временного убежища. Лишь в семи случаях людям предоставили временное убежище, еще 17 мигрантам власти отказались продлевать право на проживание в России.

С марта 2016 года миграционные органы в своих отказах стали ссылаться на улучшение ситуации в Сирии, говорится в докладе. Чиновники рекомендуют возвращаться на родину не только мужчинам, но также детям и женщинам, в том числе беременным.

После заключения перемирия между президентом Башаром Асадом и умеренной оппозицией в марте российские власти стали отказывать беженцам на том основании, что война в Сирии прекращается. Так, в конце января этого года УФМС по Московской области отказало гражданину Сирии во временном убежище, отметив, что "в Сирии безопасно", так как 43 лидера умеренной оппозиции подписали документ о прекращении боевых действий.

По словам правозащитников, сотрудники миграционных органов нередко вызывают полицейских, которые составляют протокол о нарушении порядка пребывания. Затем беженца направляют в суд, где ​приговаривают к штрафу с выдворением за пределы страны. Иногда обратившегося за убежищем помещают в специальный центр временного содержания тюремного типа, где приговоренный может находиться до двух лет, говорится в докладе.

При этом оформить свое пребывание в России сирийцам проблематично из-за бюрократических преград: обратиться за убежищем без помощи адвоката невозможно, так как соискателей просто не допускают к процедуре, если он обратится в МВД самостоятельно.

О том, что Москва фактически ничего не делает для беженцев, несмотря на прямую вовлеченность в конфликт, заявила программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Локшина. "Россия утверждает, что внесла огромный вклад в борьбу с терроризмом, но своими действиями дает понять, что проблемой беженцев должны заниматься другие", - отметила эксперт.

В октябре 2015 года Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека в деле трех беженцев из Сирии . Заявители, два сирийских гражданина и не имеющий гражданства палестинец из Сирии, въехали в Россию в 2013 году.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия не выполнила обязательства по статье 34 Европейской конвенции о правах человека (право на индивидуальную жалобу), поскольку истцам не разрешали встретиться с адвокатами, а также по двум пунктам статьи 5 - о праве на свободу и безопасность. Кроме того, отмечается в решении суда, заявители достаточно обосновали, что их принудительное возвращение в Сирию, где идут военные действия, повлечет за собой нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения).

Суд постановил немедленно освободить истцов и выплатить каждому из них по 9 тысяч евро нематериального ущерба и 8,6 тысячи евро на судебные издержки.