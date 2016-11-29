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новость Депутаты Бундестага призвали к введению новых санкций в отношении России

29.11.2016
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
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Председатель комитета немецкого парламента по внешней политике Норберт Рёттген и депутат от партии "Союз-90/Зеленые" Франциска Брантнер призвали Евросоюз ввести новые санкции в отношении России в связи с налетами российской и сирийской авиации на восточный Алеппо в Сирии. Как передает "Немецкая волна", об этом говорится в совместном заявлении депутатов.

"ЕС должен наложить санкции как минимум на российских пособников этих зверств в Сирии, - говорится в документе. - Не должно быть такого, чтобы ответственные за военные преступления летали в Мюнхен или Париж на рождественские распродажи, в то время как в Сирии умирают женщины и дети".

По мнению авторов документа, эффект от экономических санкций проявляется не сразу, однако "Путин должен его учитывать, задумываясь о последствиях своих действий в Сирии".

18 ноября президент США Барак Обама и лидеры ведущих государств ЕС на встрече в Берлине договорились оставить в силе санкции в отношении России, пока российские власти не выполнят свои обязательства по разрешению конфликта на Украине. "Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока, минские соглашения не будут полностью реализованы" - заявил Обама. В то же время он отметил, что "в наших интересах сотрудничать с Россией, чтобы решать проблемы в мире".

Обама также обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель важность сохранения санкций против России до полного выполнения минских соглашений.

Меркель в свою очередь заявила о "глубочайших расхождениях" в отношениях России и Германии. При этом канцлер подчеркнула, что Берлин заинтересован в хороших отношениях с Москвой.

При этом, как отмечало агентство Reuters, речь шла о санкциях, введенных в связи российской аннексией Крыма и с вооруженным конфликтом на Украине, однако о санкциях из-за действий России в Сирии лидеры ЕС и Обама не договаривались.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
29.11.2016

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