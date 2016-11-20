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AP опубликовало видео налета, которому в пятницу подверглась детская больница в контролируемой повстанцами восточной части Алеппо. Как поясняется в публикации агентства, съемки с камер видеонаблюдения предоставила Независимая ассоциация медиков (Independent Doctors Association, IDA) - работающая в Турции неправительственная организация, образованная сирийскими врачами для помощи коллегам в Алеппо.

Одна из камер зафиксировала удар по приемному покою. При этом главврач больницы по имени Хатем сообщил AP, что это помещение находится в подвальном этаже. "Слава Богу, фундамент защитил всех работников и пациентов от каких-либо ранений, - заметил медик. - Сейчас мы прекратили работу, поскольку ищем новое помещение для больницы".

Как следует из публикации, налет совершила авиация диктатора Башара Асада. Как отмечается, она активизировала бомбардировки восточных районов Алеппо, после того как Россия на прошлой неделе объявила о начале наступления на области Сирии, находящиеся в руках повстанцев. За это время на севере страны погибли свыше 100 человек, отмечает AP.

Только в пятницу в результате налетов были разрушены четыре городские больницы. Как отмечают образованное повстанцами Управление здравоохранения Алеппо и Всемирная организация здравоохранения, теперь районы, общая численность которых составляет 275 тысяч человек, оказались полностью лишены медицинских учреждений.

О том, что в восточном Алеппо разбомблены все больницы, в субботу сообщал и Reuters. Советник президента США по национальной безопасности Сьюзен Райс, также передавало агентство, заявила резкий протест в связи с этими налетами и потребовала от России оказать давление на Асада, чтобы тот прекратил бомбардировки.

Между тем Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) сообщил, что в субботу в восточном Алеппо в результате бомбардировок десятками бочковых бомб, а также десятков артобстрелов погибли 48 человек, из которых по меньшей мере пятеро дети.

Таким образом, отмечали правозащитники, число жертв налетов и обстрелов за пять дней возросло примерно до 180 человек, из которых 97 - жители осажденных восточных кварталов Алеппо.

Рано утром в воскресенье (по Москве) агентство передало, что при налете сил Асада на район Сахур в восточном Алеппо погибла семья из шести человек. Как следует из сообщения медиков, войска диктатора опять применили химическое оружие - причиной смерти стало отравление хлором. SOHR подтвердил факт бомбежки, но затруднился ответить, применялся ли газ.

Между тем повстанцы, продолжило агентство, при обстреле кварталов города, контролируемых Асадом, нанесли удар по школе в районе Эль-Фаркан. По данным SOHR, погибли не меньше семи учеников.