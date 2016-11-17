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новость Российские стратегические ракетоносцы нанесли удар по Сирии

17.11.2016
Запуск крылатой ракеты с ТУ-95МС. Фото: mil.ru
Запуск крылатой ракеты с ТУ-95МС. Фото: mil.ru
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Стратегические ракетоносцы ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами по объектам на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

"Пуски крылатых ракет воздушного базирования выполнялись из района над акваторией Средиземного моря. Самолеты взлетели с одного из аэродромов на территории РФ и, совершив две дозаправки в воздухе, преодолели более 11 тысяч км", - говорится в сообщении. Маршрут ракетоносцев проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики, после нанесения удара самолеты вернулись на аэродром базирования.

Тип участвовавших в операции самолетов не уточняется. К стратегическим ракетоносцам относятся Ту-160 и Ту-95МС. Ровно год назад, 17 ноября 2015-го, в нанесении удара по Сирии участвовали оба этих типа самолетов. Россия также использовала для ударов по этой стране дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"К нанесению ракетно-бомбовых ударов привлекались также корабельные истребители Су-33 тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и ударная авиация с аэродрома Хмеймим. Истребительно-авиационное прикрытие осуществляли самолеты Су-30", - отмечается в сообщении.

Как утверждают в военном ведомстве, авиаудары наносились по объектам "Исламского государства" и "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра") . "Координаты всех целей были проверены и подтверждены по нескольким каналам разведки. Результаты ударов контролировались и беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнули в Минобороны.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с высшим военным руководством доложил, что российские военные корабли и самолеты начали большую операцию "по нанесению массированного огневого поражения" по позициям "Исламского государства" и "Джабхат фатах эш-Шам"в провинциях Идлиб и Хомс. В ней принимают участие фрегат "Адмирал Григорович", совершивший пуски крылатых ракет "Калибр", а также береговые ракетные комплексы "Бастион".

"Впервые в истории ВМФ в боевых действиях начал принимать участие авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", - отметил Шойгу. Находившиеся на его борту самолеты Су-33 нанесли удары по целям в Сирии. "Основные цели нанесения ударов - склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению разного рода средств массового поражения населения", - заявил Шойгу.

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17.11.2016

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