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Также: Украина, Россия, Война, Право, Права человека, Европа, Политика, Общество, Интернет, Мир | Персоны: Мустафа Джемилев, Нариман Джелял

новость Антитатарское иго

На Украине расследуют 88 дел о нарушении прав человека в Крыму
10.12.2016
Мустафа Джемилев, Юрий Луценко и Гюндуз Мамедов. Фото: gp.gov.ua
Мустафа Джемилев, Юрий Луценко и Гюндуз Мамедов. Фото: gp.gov.ua
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Действующая в Киеве прокуратура Автономной республики Крым расследует уголовные дела по фактам ограничения на аннексированном полуострове прав 88 граждан в связи с их политическими убеждениями, этническим и религиозным происхождением. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Украины.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов на встрече с генпрокурором Юрием Луценко и уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым рассказал, что создан реестр нарушений прав жителей Крыма. "По каждому случаю прокуратурой АРК зарегистрировано уголовное производство и ведется расследование", - сообщил Мамедов. Прокурор АРК заявил, что в начале 2017 года в суд будет направлен ряд дел в отношении российских должностных лиц, обвиняемых в преследовании граждан Украины.

Джемилев отметил, что репрессиями в отношении крымских татар оккупанты пытаются "изменить демографическую ситуацию" на полуострове. "Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны указанные действия квалифицируются как военное преступление", - подчеркнул Джемилев. Луценко отметил, что докладывал о об в Международном уголовном суде в Гааге. По словам генпрокурора, информация была воспринята в МУС "с очень высокой заинтересованностью".

Между тем 10 декабря активисты крымскотатарского национального движения приняли обращение, приуроченное ко Дню защиты прав человека. Документ опубликовал на своей странице первый зампред крымскотатарского национального исполкома Нариман Джелял

"Весь 2016 год в Крыму продолжались и продолжаются систематические нарушения прав человека, имеющие признаки политической, национальной, религиозной дискриминации, - говорится в заявлении. - Такая ситуация позволяет нам, активистам крымскотатарского национального движения, констатировать, что постоянным членом Совета безопасности ООН - Российской Федерацией, цинично нарушаются нормы Всеобщей декларации прав человека, принятой в этот день в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН".

Активисты призвали международные организации, парламенты и правительства стран-членов ООН и ОБСЕ "использовать весь арсенал дипломатических, экономических и иных мирных средств" для давления на Россию, чтобы побудить ее власти к прекращению нарушения прав человека в Крыму.

29 сентября 2015 года Гаагский трибунал приобщил к делу "Ситуация на Украине", открытому полутора годами раньше по заявлению Киева о преступлениях во время Евромайдана, новое заявление украинских властей - по факту преступлений, совершенных с 20 февраля 2014-го, когда, судя по памятной медали, выпущенной в России, Кремль приступил к захвату Крыма.

16 ноября Комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам (Третий комитет) принял резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму. За документ, предложенный Украиной, проголосовали представители 73 стран при 76 воздержавшихся и 23 голосах против. В преамбуле резолюции осуждается "временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополя" и подтверждается "непризнание ее аннексии".

В резолюции предлагается осудить "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

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10.12.2016

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