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новость В Крыму арестованы еще двое "украинских диверсантов"

21.11.2016
Задержание Алексея Стогния. Кадр оперативной съемки ФСБ
Задержание Алексея Стогния. Кадр оперативной съемки ФСБ
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Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще двоих предполагаемых "украинских диверсантов", Алексея Стогния и Глеба Шаблия. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу суда.

Как пояснили в суде, "украинские диверсанты" были арестованы на прошлой неделе. "Однако известно об этом стало только в понедельник", - отмечает агентство. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Спецслужбы установили их связь с тремя диверсантами, которых задержали ранее.

"Все пятеро задержанных являются участниками одной диверсионной группы, действующей в Севастополе", - подчеркнули в суде.

Между тем в воскресенье допрос задержанных показали в "Вестях недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1". Как утверждает следствие, полковник, старший офицер 13-го отдела первого департамента главного управления разведки Минобороны Украины Стогний и капитан второго ранга, офицер третьего отдела первого департамента ГУР Минобороны Украины Шаблий работали по легенде. Они вели бизнес в Крыму, на самом деле занимались разведывательной деятельностью.

"Задача - объекты, инфраструктура, корабли Черноморского флота, анкетные данные на офицеров, которые проходят службу на Черноморском флоте", - сказал Стогний. "По указанию руководства главного управления разведки министерства обороны Украины выполнял разведывательные задания", - сказал Шаблий.

10 ноября ФСБ заявила о задержании "украинских диверсантов" в Севастополе. В спецслужбе отметили, что они планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". "У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", - говорилось в сообщении.

Днем позже Ленинский райсуд Севастополя на закрытом заседании избрал всем троим задержанным меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В Министерстве обороны Украины информацию ФСБ опровергли. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - заявил представитель Минобороны Украины Лысенко.

Позднее информацию о диверсантах в Крыму опровергло и главное управление разведки Минобороны Украины. "Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорилось в заявлении ГУР.

Задержанные Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были близкими друзьями, часто виделись и общались, сообщил их общий друг Павел Лакийчук. Все трое отучились на факультетах разведки военных училищ, служили в украинской армии и по разным причинам уволились еще в 2000-х. Друзья и близкие задержанных считают, что именно поэтому они подошли российским спецслужбам для фабрикации дела об "украинских диверсантах".

12 ноября выяснилось, что оружие, которое изъяли у "диверсантов", оказалось предназначенным для игры в страйкбол. В частности, на записи ФСБ фигурирует страйкбольный автомат АК KTR CYMA CM040J. Видны характерные для этой модели провода для подключения аккумулятора. Другие образцы изъятого оружия были опознаны как автомат Ср-3 "Вихрь", также предназначенный для игры в страйкбол, пневматический пистолет MP-654K, страйкбольные гранаты с наполнителем из гороха РГС-4. Кроме того, на видео запечатлены пустые бланки с печатью военной части Министерства обороны Украины № А-0235. До 2014 года она располагалась в Севастополе. В настоящее время этой части уже не существует.

14 ноября в ФСБ заявили, что арестованные сознались в подготовке диверсий и опубликовали видеозапись допроса Штыбликова. При этом в спецслужбе заявили, что арестованный отказался от услуг адвоката "Агоры" Александра Попкова, соглашение с которым заключили родственники политзека.

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21.11.2016
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Виталий Портников, 11.11.2016

Визитку Дмитрия Яроша боец невидимого фронта демонстрировал своим зрителям на фоне удивительного объявления "работа для евреев", отпечатанного на принтере и снабженного украинским - судя по цифрам - номером телефона. Объявление было аккуратно прикреплено к шкафу в квартире задержанного.

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