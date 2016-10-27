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Судья верховного суда Крыма Галина Редько оставила в силе приговор в отношении евромайдановца Андрея Коломийца. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Тараса Омельченко.

По словам адвоката, все ходатайства были отклонены судьей. Для вынесения решения Редько даже не удалялась в совещательную комнату. Однако особенностью заседания стало то, что оно проходило на украинском языке. Коломиец намерен обжаловать это решение верховного суда Крыма.

10 июня судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Михаил Белоусов приговорил Коломийца к 10 годам строгого режима. Белоусов объявил подсудимого виновным по части 3 статьи 30 - пунктам "а", "б", "е", "л" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти) и части 2 статьи 228 российского УК (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере). При этом частичное сложений наказаний применено не было - по первому обвинению Белоусов дал политзеку шесть лет колонии, по второму - четыре.

Именно таких сроков требовал для майдановца прокурор.

Согласно фабуле дела, Коломиец, являясь членом "экстремистской организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)", в январе 2014 года во время революционных волнений в Киеве забросал коктейлями Молотова крымских беркутовцев М. Козлякова и А. Гавриленко. Кроме того, ему были вменены хранение и перевозка большого количества анаши.

При этом организации под названием "Украинская повстанческая армия" на Украине не зарегистрировано. Кроме того, в ответе Генпрокуратуры Украины на запрос Кушпеля говорится, что фигурантом возбужденного в этой стране дела о нападении на беркутовцев Коломиец не является, а беркутовцы, якобы пострадавшие от политзека, не проходят по делу потерпевшими.

Ранее в ходе разбирательства адвокат Михаил Кушпель указывал, что покушение на убийство майдановцу вменено, несмотря на то что у Козлякова и Гавриленко не зафиксировано никаких телесных повреждений - в деле утверждается лишь, будто Коломиец причинил силовикам физическую боль.

Кроме того, в ходе разбирательства к делу был приобщен протокол опроса свидетельницы, из которого следует, что обвинение майдановца в хранении и перевозки анаши сфальсифицировано. Пакет с анашой, рассказала свидетельница, находился в сейфе у бывшего мужа Галины Залихановой - гражданской жены майдановца, - а Коломиец не имел ни ключей от этого сейфа, ни доступа к нему. При этом в протоколе обыска, проведенного силовиками, анаша упомянута не была.

Коломийцу 23 года, он житель Киевской области Украины. Вскоре после Революции достоинства майдановец поселился у Залихановой в Кабардино-Балкарии. 15 мая 2015 года он был захвачен там с нарушением российского УПК. Силовики из ЦПЭ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в частности старший оперативник С. Боровик пытали Коломийца током и удушением, чтобы выбить признание вины, а также показания на другого майдановца - Александра Костенко, который уже осужден по сфабрикованному делу и отбывает срок три с половиной года в ИК-5 общего режима в Кирово-Чепецке, пригороде Кирова. В результате пыток политзек признался в покушении на беркутовцев.

В дальнейшем майдановца вывезли в аннексированный Крым. С 13 августа он находится в симферопольском СИЗО-1.

О деле Коломийца впервые стало известно 20 января 2016 года, после его передачи в суд. Процесс продолжался с 3 февраля.

В начале апреля сообщалось, что в СИЗО Коломиец подвергается давлению сокамерников. Двое из них - сторонники Донецкой и Луганской "народных республик", причем один, житель Севастополя, воевал на стороне ЛНР. Как рассказывал Кушпель, эти двое ненавидят политзека как "украинца, оппозиционно настроенного к режиму Януковича", а также как мусульманина: в заключении Коломиец принял ислам. Они провоцируют майдановца на ссоры, оскорбляют и унижают его, а также угрожают физической расправой.