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Фигурантам второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман предстоит принудительная отправка в психбольницу на трехнедельную стационарную экспертизу. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Эдем Семедляев. Как предполагается, в психбольницу отправят всех шестерых обвиняемых.

Как следует из сообщения адвоката, соответствующее постановление следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, ведущий дело, вынес в отместку за акцию солидарности политзеков с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым. Первоначально фигурантов дела предполагалось подвергнуть краткой амбулаторной психэкспертизе. Однако они отказались проходить ее в знак протеста против принудительной отправки Умерова в психиатрический стационар.

Четверо фигурантов второго дела крымских мусульман - Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук и Энвер Бекиров - находятся в заключении с 11 февраля, еще двое - Рефат Алимов и Арсен Джеппаров - с 18 апреля. Арест всех шестерых последний раз был продлен до 8 декабря.

Фигурантам дела вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Алиеву грозит срок вплоть до пожизненного по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), остальным - от 5 до 10 лет по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации).

Летом сообщалось о проблемах со здоровьем, начавшихся в заключении у Сирука, Бекирова и Алимова. Кроме того, у Алимова еще на свободе диагностировали мочекаменную болезнь и хронический гайморит. Между тем в конце августа выяснилось, что администрация симферопольского СИЗО-1 в течение более чем месяца под разными предлогами отказывается передавать политзеку лекарства. Месяц спустя стало известно, что проблемы со здоровьем обнаружились и у Джеппарова.

В конце июля появилась информация, что Куку, Сирука и Алимова фсиновцы поставили на профилактический учет как "опасных подследственных" и поместили в спецблок СИЗО, где обычно содержатся либо бывшие силовики, либо особо опасные преступники.

Известно также, что ФСБ терроризирует малолетнего сына Куку. Еще в марте оперативник спецслужбы явился в школу, где учится мальчик, и рассказал ребенку, "что его папа плохой человек и будет очень долго сидеть". При разговоре присутствовала и двоюродная сестра мальчика, племянница Куку.

Защита подала жалобу на действия оперативников. После этого подконтрольная России прокуратура Крыма попыталась сфабриковать против Куку дело по статье 156 российского УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), обвинив политзека в том, что он, будучи помещен в СИЗО, сам своим бездействием допустил, что к его сыну пристают незнакомцы. После этого инспектор по делам несовершеннолетних начала преследовать сына и племянницу политзека, чтобы взять у них объяснения.

Против зампреда Меджлиса Умерова сфабриковано дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Политик находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается.

В июне следователь крымского главка ФСБ Игорь Скрипка постановил отправить Умерова на амбулаторную психэкспертизу. Однако политик отказался ее проходить, пояснив, что расценивает такое обследование как попытку дискредитации его личности и покушение на деловую репутацию.

Тогда Скрипка обратился в подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя с ходатайством о принудительной отправке Умерова на стационарную психэкспертизу. 11 августа судья Татьяна Рубе ходатайство удовлетворила. Свое постановление она незаконно вынесла в отсутствие Умерова, который прямо из зала суда был госпитализирован в 7-ю симферопольскую горбольницу с подозрением на предынфарктное состояние.

18 августа медики этой больницы под давлением ФСБ досрочно выписали недолечившегося Умерова, и силовики доставили его в 1-ю республиканскую психбольницу. Там у политика, страдающего помимо прочего сахарным диабетом, случались приступы болезни.

7 сентября Умерова выписали из психбольницы по окончании экспертизы.

В среду политик, как рассказал его адвокат Эмиль Курбединов, в очередной раз побывал в ФСБ. Следователь Скрипка ознакомил его с уточненной редакцией обвинения.