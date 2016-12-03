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новость Майдановца-политзека Коломийца доставили в ИК-14 Краснодарского края

03.12.2016
Андрей Коломиец. Фото: crimeahrg.org
Андрей Коломиец. Фото: crimeahrg.org
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Евромайдановец Андрей Коломиец, осужденный в аннексированном Крыму к 10 годам по сфабрикованному делу о нападении на беркутовцев и хранении анаши, доставлен в ИК-14 строгого режима в Краснодарском крае. Об этом сообщает жена политзека Галина.

По словам Галины Коломиец, политзаключенный в течении 15 дней пробудет в "карантине". У него кончились продукты и сигареты. Галина просит о материальной помощи, чтобы отправить мужу передачу.

Приговор Коломийцу вынес 10 июня судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Михаил Белоусов. Он объявил подсудимого виновным по части 3 статьи 30 - пунктам "а", "б", "е", "л" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти) и части 2 статьи 228 российского УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта). Именно такого срока требовал для майдановца прокурор.

27 октября судья российского верховного суда Крыма Галина Редько оставила приговор политзеку без изменений.

Согласно фабуле дела, Коломиец, являясь членом "экстремистской организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)", в январе 2014 года во время революционных волнений в Киеве забросал коктейлями Молотова крымских беркутовцев М. Козлякова и А. Гавриленко. Кроме того, ему были вменены хранение и перевозка большого количества анаши.

Между тем организации под названием "Украинская повстанческая армия" на Украине не зарегистрировано.

Как указывал адвокат политзека Михаил Кушпель, покушение на убийство его клиенту вменено, несмотря на то что у Козлякова и Гавриленко не было зафиксировано никаких телесных повреждений - в деле утверждалось лишь, будто Коломиец причинил силовикам физическую боль.

Кроме того, одна из свидетельниц по делу указала, что пакет с анашой, перевозку которого вменили политзеку, находился в сейфе у бывшего мужа Залихановой, а Коломиец не имел ни ключей от этого сейфа, ни доступа к нему. При этом, добавила свидетельница, в протоколе обыска, проведенного силовиками, анаша упомянута не была.

Коломийцу 23 года, он житель Киевской области Украины. Вскоре после Революции достоинства майдановец поселился у своей будущей жены Галины Залихановой в Кабардино-Балкарии. Там он и был захвачен 15 мая 2015 года. Силовики из ЦПЭ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в частности старший оперативник С. Боровик, пытали Коломийца током и удушением, чтобы выбить признание вины, а также показания на другого майдановца - Александра Костенко, который уже осужден по сфабрикованному делу и отбывает срок три с половиной года в Кировской области. В результате пыток политзек признался в покушении на беркутовцев.

В дальнейшем майдановца вывезли в аннексированный Крым. С 13 августа 2015-го он содержался в симферопольском СИЗО-1. 12 ноября в отделе российского ЗАГС по Железнодорожному району Симферополя был официально заключен брак Коломийца и Залихановой, взявшей фамилию мужа. Первоначально регистрация намечалась на 18 ноября, однако ее перенесли на более ранний срок в связи с предстоящим политзеку этапом.

О деле Коломийца впервые стало известно лишь 20 января 2016 года, после его передачи в суд. Процесс продолжался с 3 февраля.

Во время пребывания в нальчикском СИЗО-1 Коломиец принял ислам.

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