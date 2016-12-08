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Фигурант дела "украинских диверсантов" Евгений Панов, содержащийся в московском СИЗО "Лефортово", направил председателю СКР Александру Бастрыкину заявление о пытках, которым его подвергали российские силовики после похищения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на копию заявления, переданную редакции адвокатом политзека Дмитрием Динзе.

"На протяжении шести дней меня пытали с особой жестокостью с применением физического насилия", - говорится в документе. Политзек требует привлечь виновных в пытках к уголовной ответственности.

Как следует из заявления, 7 августа около 4 часов утра Панов на своем "Запорожце" въехал в Крым с континентальной Украины через КПП "Армянск". По предложению силовиков он вышел из машины и направился к вагончику для досмотра. Там его ударили по голове неким "твердым" предметом. "Я упал и почувствовал, что лежу в собственной луже крови", - говорится в документе.

Внутри вагончика Панов заметил нескольких человек в масках. На голову ему надели плотный мешок. После этого похищенного уложили на пол машины и отвезли в некую комнату 2×2 метра с решеткой на окне. Там его продержали до вечера.

Все это время Панова пытали. "Били трубой (железной) в области головы, спины, почек, рук, ног; затягивали наручники сзади до онемения рук, подвешивали за наручники: сгибали мои ноги в коленях, застегивали наручники впереди чуть ниже колен и вставляли под колени железную палку, после чего двое мужчин, взявшись с двух сторон, поднимали эту палку и меня, от чего я испытывал дикую боль", - говорится в заявлении.

Похищенный просил прекратить пытки и объяснить, за что над ним издеваются. Ему отвечали, что это расплата "за совместные поездки с Алексеем Сандулом". Человек с такими именем и фамилией упоминался в показаниях Панова, данных позже под пытками. Политзек называл Сандула одним из участников своей диверсионной группы. Вскоре после того, как ФСБ опубликовала эти показания, выяснилось, что Сандул, как и Панов, участвовал в АТО. При этом он получил осколочное ранение руки и "постоянно по больницам".

"Кроме того, - далее говорится в заявлении, - во время пыток на мой половой член надели хомут и затягивали его до посинения. При этом мужчины спрашивали: "Кого ты приехал взрывать?" Я не мог ответить на этот вопрос, поскольку у меня не было такой цели, и я не понимал, почему они так считают".

Через некоторое время Панова, вновь надев ему на голову мешок, вывели на улицу и "сообщили, что будут расстреливать". "Я поверил, поскольку слышал, как перезаряжают затворы оружия", - отмечает политзек. Затем мешок с головы Панова ненадолго сняли, и похищенный успел рассмотреть двух виновных в пытках - мужчин в возрасте примерно 35 лет. Политзек готов их опознать.



Заявление Евгения Панова в СКР о пытках: фрагмент. Источник: zona.media

Около 21-22 часов 7 августа Панова с мешком на голове снова уложили на пол машины и увезли в неизвестном направлении; как предполагает политзек, в Симферополь. Там пишет он, "меня завели в какое-то помещение, мешок с головы не снимали и продолжили меня пытать: скотчем приклеили электроды от электрошокера к колену правой и левой ноги и пояснице, включали подачу тока, в результате чего я несколько раз терял сознание".

"Меня приводили в сознание водой, - говорится в документе. - Мои губы от ударов током потрескались". Все это время, добавил Панов, его также избивали руками и ногами.

Пытки, по предположению политзека, продолжались до 9 августа. "Я помню, что они прекратились днем и меня с мешком на голове повезли куда-то, - пишет он. - Как я потом понял, это был суд". В суде с похищенного сняли мешок и потребовали подписать некий документ. Панов подчинился. "Что я подписывал, я не знаю", - отмечается в заявлении.

Затем похищенного провели в зал заседаний. Там он увидел "женщину в гражданской одежде" и мужчину. Впоследствии Панов узнал, что это другой фигурант дела "украинских диверсантов" - Андрей Захтей.

В своем заявлении политзек допускает неточность: суд состоялся не 9 августа, а днем раньше. Тогда судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук арестовала Панова и Захтея на 15 суток по части 1 статьи 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство). По информации "Медиазона", в протоколе заседания говорится, что на вопрос судьи Захтею, признает ли он себя виновным, тот отвечает: "Виноват, в содеянном раскаиваюсь".

Как сообщал адвокат Захтея Александр Попков, обоим похищенным вменили, что они днем 8 августа, то есть более чем через сутки после захвата силовиками, находились на автовокзале в Симферополе, где приставали к гражданам и оскорбляли их нецензурной бранью. В материалах уголовного дела "диверсантов" также утверждается, что и Панов, и Захтей были "выявлены и задержаны" уже 7-го числа.

При этом Белинчук грубо нарушила российский закон, рассмотрев дела обоих похищенных в одном заседании. Разбирательства по делам об административных правонарушениях должны проводиться отдельно в отношении каждого привлекаемого.

Из суда, продолжает Панов, его отвезли сначала в один ИВС, а на следующий день - в другой. "Помню, что меня заводили в какой-то подвал или яму, поскольку там была сырость", - говорится в заявлении.

Наконец, 11 августа похищенного привезли в Киевский райсуд крымской столицы, где судья Татьяна Рубе арестовала его на два месяца уже по уголовному делу. После этого Панова привезли в симферопольский СИЗО-1, где впервые с момента похищения дали еду и воду. Также политзека осмотрел врач, однако никакой помощи ему не оказал.

Панову предоставили государственного адвоката Ольгу Помозову; с нею он общался в здании УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. "Адвокат спросила меня: "Тебя били?"; при этом она говорила шепотом, - сообщается в заявлении. - Я ответил: "Конечно, а что, не видно?" Больше она мне вопросов не задавала". Протоколы следственных действий Панов подписывал в отсутствие Помозовой.

Политзек также отмечает, что, хотя после доставки в "Лефортово" насилие к нему не применяется, там его посещают оперативники ФСБ, которые убеждают его не отрицать ранее данных показаний, а также отказаться от посещения консулом Украины и от услуг адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе. Ранее Дмитрий Динзе рассказывал, что за неподчинение Панову угрожают 20-летним сроком. При этом по вмененным ему части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы) он с учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) не может получить больше 10 лет.

В понедельник судья Лефортовского райсуда Москвы Маргарита Котова продлила Панову и Захтею сроки содержания в СИЗО до 7 марта 2017 года. Слушания проходили в закрытом режиме; публику и прессу допустили лишь на оглашение результирующих частей постановлений. На этом настоял следователь ФСБ по особо важным делам Д. Лобановский. Он сослался на то, что "оглашение соучастников может повлиять на ход расследования".

Адвокат Дмитрий Динзе добивался, чтобы в процесс в качестве общественного защитника был допущен генконсул Украины в Москве Геннадий Брескаленко. Прокурор Суслов не возражал, однако Котова ходатайство отклонила.

По окончании слушаний Динзе заявил, что будет добиваться возбуждения дела по факту пыток Панова.