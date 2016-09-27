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новость Детей крымского политзека Куку преследует инспектор по делам несовершеннолетних

27.09.2016
Эмир-Усеин Куку в суде, 05.09.2016. Фото Гульсум Алиевой
Эмир-Усеин Куку в суде, 05.09.2016. Фото Гульсум Алиевой
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В пгт Кореиз в черте Ялты инспектор по делам несовершеннолетних преследует детей правозащитника Эмир-Усеина Куку, отправленного в СИЗО по второму делу крымских мусульман. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Александр Попков.

Прокуратура аннексированного Крыма, пояснил адвокат, пытается сфабриковать против Куку дело по статье 156 российского УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), предусматривающей до трех лет колонии. Была инициирована проверка.

В рамках этой проверки инспектор по делам несовершеннолетних потребовала от семьи Куку привезти обоих детей политзека для дачи пояснений против отца, однако получила отказ. Тогда полицейская чиновница начала прибегать к различным уловкам, чтобы застать детей, когда рядом с ними не будет родственников.

"Например, вчера пришла в школу и договорилась, чтобы детей вызвали на два часа пораньше, - написал Попков. - Сегодня караулит детей в школе и собирает характеристики на детей и семьи".

Адвокат позвонил чиновнице и заявил протест, указав на противоправность ее действий. В ответ инспектор обвинила Попкова в угрозах, а также потребовала у него договор на представление интересов Куку и адвокатское объяснение относительно того, почему дети не являются по ее вызову.

"Дети теперь боятся в школу идти, сидят дома, - заметил юрист. - А взрослые боятся, что за детьми придут люди в масках и с автоматами".

Поводом к проверке стало заявление, поданное Попковым в связи с преследованием сына Куку оперативником ФСБ. В марте силовик явился в школу, где учится мальчик, и рассказал ребенку, "что его папа плохой человек и будет очень долго сидеть". При разговоре присутствовала и двоюродная сестра мальчика, племянница Куку.

Адвокат потребовал привлечь к ответственности как оперативника, так и начальника, который послал его на такое задание. Однако, заметил Попков, силовики "не смогли по полным ФИО и адресу в маленьком поселке установить личность гражданина".

Вместо этого прокуратура обвинила в ситуации самого Куку, заявив, что правозащитник, уже заключенный на тот момент в СИЗО, своим бездействием допустил, чтобы незнакомцы терроризировали его детей.

О фабрикации второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман стало известно 11 февраля. Помимо Куку тогда были задержаны Вадим Сирук, Энвер Бекиров и Муслим Алиев. На другой день всех четверых арестовали. 18 апреля были задержаны, а 19-го - арестованы еще два фигуранта дела - Рефат Алимов и Арсен Джеппаров. На сегодня аресты всем шестерым продлены до 8 декабря.

Дело ведет крымский главк ФСБ. Всем шестерым политзекам вменяется участие в деятельности "Хизб ут-тахрир". Алимову и Джеппарову инкриминирована часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 5 до 10 лет колонии. Об остальных обвиняемых известно, что трем из них также вменена часть 2 статьи 205.5, а одному - часть 1 этой же статьи (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Однако кто именно проходит по делу как организатор, не уточнялось.

В конце июля стало известно, что Куку, а также Сирука и Алимова фсиновцы поставили на профилактический учет как "опасных подследственных" и поместили в спецблок СИЗО, где обычно содержатся либо бывшие силовики, либо особо опасные преступники. Попков, однако, отмечал, что правовых последствий для обвиняемых перевод в спецблок не несет, так что обжаловать эту меру он не планирует.

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27.09.2016

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