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Судьи подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя продлили всем пятерым фигурантам четвертого дела крымских мусульман: братьям Теймуру и Узеиру Абдуллаевым, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову - сроки содержания в СИЗО еще на три месяца - до 11 марта 2017 года. Об этом сообщил на своей ФБ-странице блогер Ремзи Бекиров.

Как написал другой блогер, Осман Арифм, Салединову было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на то что адвокат представил документ, свидетельствующий, что политзек является опекуном своей 80-летней бабушки.

Исмаилов на заседании по продлению ареста заявил, что в симферопольском СИЗО-1 вынужден голодать, поскольку там арестантов кормят нехаляльной едой. Он обвинил администрацию в том, что его права как мусульманина нарушаются.

В этом же суде 6 декабря продолжились слушания по продлению ареста фигурантам второго дела крымских мусульман. В понедельник "Крым.Реалии" передавали, что двух обвиняемых - Муслима Алиева и Арсена Джеппарова - оставили в СИЗО до 8 февраля 2017 года. Во вторник до этой же даты продлили арест Вадима Сирука и Энвера Бекирова. На очереди продление арестов Эмир-Усеину Куку и Рефату Алимову. Жена первого из названных фигурантов, Мерьем Куку, сообщила в понедельник, что слушания в отношении ее мужа назначены на 8 декабря; начало заседания в 14:30.

По крайней мере четверо фигурантов дела находятся в психбольнице на стационарной психиатрической экспертизе. 17 ноября туда отправили Алиева, 24-го - Джеппарова и Алимова (ранее сообщалось, что Джеппаров был помещен в больницу 17 ноября, однако эта информация оказалась неверной), 1 декабря - Сирук.

Как сообщил адвокат Сирука Эмиль Курбединов, на продление ареста его подзащитного не доставили. Несмотря на это, судья Виктор Можелянский счел возможным провести заседание. Отвод, заявленный Курбединовым, он отклонил.

Накануне Гульсум Алиева, дочь Муслима Алиева, передавала, что ни ее отца, ни Джеппарова на слушания также не доставили.

Фигуранты второго дела крымских мусульман - жители Большой Ялты и Большой Алушты. Четверо из них находятся в СИЗО с февраля, а двое - Алимов и Джеппаров - с апреля. Обвиняемые по четвертому делу до ареста жили в симферопольском микрорайоне Каменке и в пригороде столицы региона Строгановке. Они содержатся в заключении с середины октября.

Фигурантам обоих дел инкриминировано членство в "Хизб ут-тахрир". В каждом из дел по одному основному обвиняемому: во втором деле это Алиев, в четвертом - Теймур Абдуллаев. Им вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Все остальные обвиняются по части 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации). При этом фигуранты второго дела были задержаны до вступления в силу "закона Яровой", ужесточившего санкцию части 2 статьи 205.5, и им грозит от 5 до 10 лет колонии. Между тем обвиняемым по четвертому делу грозят сроки от 10 до 20 лет.

Никто из фигурантов вину не признает.