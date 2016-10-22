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Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Европа, Политика, Общество | Персоны: Алексей Чирний

новость Минюст Украины направил запрос о выдаче крымского узника Чирния

22.10.2016
Алексей Чирний в суде. Фото: svoboda.org
Алексей Чирний в суде. Фото: svoboda.org
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Министерство юстиции Украины направило в российский Минюст запрос о выдаче крымского узника Алексея Чирния. Об этом сообщил на своей ФБ-странице замглавы Минюста Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Запрос направлен после получения соответствующего заявления самого Чирния; факсимиле этого документа приведено в публикации чиновника.

Аналогичные ходатайства в отношении трех других крымских узников - Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева - Минюст Украины направил еще в начале нынешнего года. Однако Афанасьев в июне вернулся на Украину не в результате выдачи, а в результате обмена на участников российской агрессии против этой страны. При этом он был помилован Владимиром Путиным, на имя которого подал соответствующее ходатайство.

Между тем в выдаче Сенцова и Кольченко российский Минюст под надуманным предлогом отказал.

Чирний - специалист по военной истории, кандидат исторических наук. Преподавал в Симферопольском институте культуры. ФСБ похитила Чирния в Симферополе ночь с 8 на 9 мая 2014 года и подвергла пыткам. Под пытками он не только признал вменяемую ему вину, но и дал показания на Сенцова и Кольченко, которые отвергали обвинения в свой адрес, и Афанасьева, поступившего так же, как и Чирний.

Вместе с тем он не стал отказываться от украинского гражданства и принимать российское, как это первоначально сообщалось об Афанасьеве.

Одно время политзек безуспешно добивался, чтобы его признали невменяемым.

21 апреля 2015 года судья Северо-Кавказского окружного военного суда Роман Сапрунов приговорил Чирния к семи годам строгого режима. Чирний, так же как и Афанасьев, пошел на сделку с прокуратурой, и его дело рассматривалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. Суд над ним прошел в одно заседание.

Сапрунов объявил доказанным, что Чирний был участником диверсионно-террористической группы "Правого сектора", руководство которой вменили Сенцову. Как утверждалось, осужденный участвовал во всех трех акциях, приписываемых этой несуществующей группе. Речь идет о поджогах штабов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе, совершенных соответственно 14 и 18 апреля 2014 года, а также о якобы готовившемся в крымской столице взрыве у памятника Ленину.

16 июля 2015-го коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Игоря Крупнова (председательствующий), Сергея Сокерина и Александра Замашнюка оставила приговор Чирнию без изменений, отклонив его апелляционную жалобу.

30 июля 2015 года Чирния доставили на суд над Сенцовым и Кольченко как свидетеля. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции. По информации Афанасьева, Чирний поступил так по указанию оперативника ФСБ. За счет этого адвокаты подсудимых лишились возможности допросить свидетеля.

10 августа 2015-го защита Сенцова и Кольченко сообщила, что проверка показаний Чирния на полиграфе не подтверждает виновности Сенцова.

После участия в процессе Сенцова - Кольченко Чирния доставили отбывать срок в ИК-4 строгого режима и поселке Уптар в черте Магадана. Однако в начале июня нынешнего года политзека вернули в Москву и поместили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. В этом СИЗО крымские узники находились и во время следствия. Позже адвокат Илья Новиков сообщил, что осужденного привезли в столицу для проведения неких "дополнительных следственных действий".

Однако журналист Антон Наумлюк выяснил, что "дополнительные следственные действия" в "Лефортове" свелись к единственной беседе со следователем, причем "разговор был на общие темы". "Чирний писал заявление о встрече со следователем, чтобы выяснить причину доставки в Москву, но понятнее не стало", - заметил журналист.

28 сентября стало известно, что Чирний этапирован в Ростовскую область. При этом Новиков отмечал, что отбыть из "Лефортова" политзек должен был еще 6-го числа, однако оставался в Москве еще некоторое время после этой даты.

30 сентября Чирния доставили в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону. С тех пор сообщений о его судьбе не появлялось. Как отмечалось, возможны и отправка политзека в одну из колоний строгого режима на территории области, и выдача на Украину в обмен на кого-либо из участников российской агрессии, и привлечение к участию в очередном процессе в Северо-Кавказском окружном военном суде.

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Крымские "террористы" Олег Сенцов и Александр Кольченко останутся в СИЗО как минимум до января. Следователи принудительно подарили им гражданство РФ и принадлежность к "Правому сектору". Кинорежиссеру Сенцову вменяют создание террористического сообщества по заданию "Правого сектора", а антифашисту Кольченко - участие в нем. ВИДЕО.

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