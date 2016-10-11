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Также: Акции протеста, Украина, Россия, Война, Террор, Ксенофобия, Европа, Политика, Происшествия, Общество, Мир | Персоны: Эрвин Ибрагимов, Мустафа Джемилев

новость В Москве прошла акция против похищений и убийств крымских татар

11.10.2016
Плакат "Найди Эрвина!" в центре Москвы. Кадр видео с youtube-канада Ervin Ibragimov
Плакат "Найди Эрвина!" в центре Москвы. Кадр видео с youtube-канада Ervin Ibragimov
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В Москве прошла акция против похищений и убийств крымских татар. Об этом сообщил на своей ФБ-странице крымскотатарский национальный лидер Мустафа Джемилев.

Неизвестные активисты расклеили в центре Москвы, недалеко от Кремля, плакаты с портретом общественника Эрвина Ибрагимова, пропавшего без вести 24 мая, надписью "Найди Эрвина!" и адресом сайта LookForErvin.Ru. На этом сайте помещена информация не только об Ибрагимове, но и о других крымских татарах, исчезнувших или убитых после российской оккупации полуострова.

Как сообщается в видеоотчете об акции, опубликованном на YouTube в понедельник, плакаты провисели несколько часов, после чего были сорваны рабочими коммунальных служб под контролем силовиков.

Ибрагимов - член исполкома Всемирного конгресса крымских татар; при законной украинской власти был депутатом Бахчисарайского горсовета. Поздно вечером 24 мая общественник выехал в Судак на суд над участниками акции в годовщину депортации. На трассе его машину остановили неизвестные, одетые в форму ДПС. Ибрагимов попытался бежать, однако его поймали и затолкали в микроавтобус. Машина активиста осталась брошенной на трассе. С тех пор данных о местонахождении пропавшего нет.

31 мая в Бахчисарае нашли паспорт, трудовую книжку и водительские права пропавшего.

Управление СКР по аннексированному Крыму возбудило дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 126 российского УК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). За это преступление кодекс предусматривает от 5 до 12 лет колонии. Однако расследование никаких результатов не дало.

В крымском главке ФСБ, куда обратились родственники Ибрагимова, принимать заявление о похищении и видеозапись преступления наотрез отказались.

Крымскотатарская общественность убеждена, что силовики знают правду о похищении, но скрывают ее.

Всего с момента оккупации полуострова были убиты или похищены десятки крымских татар.

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11.10.2016

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