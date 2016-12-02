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Судья Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок отказался возвращать в прокуратуру основное "дело 26 февраля", сфабрикованное против крымскотатарских активистов. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат Александр Солодков обосновал свое ходатайство тем, что следствие не смогло объяснить "сути обвинения". "Указание на то, что стороне защиты не понятна суть обвинения фактически свидетельствует об оспаривании доказательств и обстоятельств дела", - счел судья Деменок.

Также судья отказал представителям СМИ в проведении фотосъемки во время заседания. "В связи с напряженными отношениями Украины и России, это может создать опасность для них (участников процесса. - Ред.), если они захотят попасть на территорию Украины", – отметил гособвинитель Егор Иванцов.

На очередном заседании суд заслушал двух свидетелей, бывших в 2014 году членами пророссийской организации "Народное ополчение Крыма". "При мне сотрудников милиции не били, их просто сдавили. Чтобы крымские татары что-то рушили или захватывали здания, я не видел", - показал один из них. Второй свидетель заявил, что не видел на митинге 26 февраля 2014 года ни одного из обвиняемых.

Следующее заседание суда состоится 6 декабря. Во время процесса стороны рассчитывают допросить более 100 свидетелей и потерпевших.

18 ноября, на первом заседании по существу дела, Иванцов огласил обвинительное заключение по делу. Всем фигурантам вменяется часть 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии. Деменок задал фигурантам вопрос об отношении к обвинению. Али Асанов заявил, что суть обвинения ему не понятна, вину он не признает, а от дачи показаний в процессе отказывается.

Схожим образом выступил и Мустафа Дегерменджи. Он заметил, что ему не понятна квалификация инкриминированного преступления, в частности то, нарушение порядка какой страны ему вменено. Кроме того, политзек указал на ряд утверждений, которые в обвинительном заключении указаны обобщенно и неконкретно. Во время первого процесса по делу, заметил Дегерменджи, ему предъявлялось точно такое обвинение, однако именно из-за его неконкретности верховный суд аннексированного Крыма вернул дело в прокуратуру. Однако никаких коррективов в текст заключения внесено не было, подчеркнул политзек.

Остальные трое фигурантов - Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов - признали, что дрались с антимайдановцами из партии "Русское единство" и "народного ополчения" Крыма, однако не согласились с квалификацией своих действий как "массовых беспорядков".

Во время первого процесса по делу Дегерменджи также отрицал вину. Между тем Асанов, как сообщалось, занимал такую же позицию, как и остальные обвиняемые.

"Дело 26 февраля" было сфабриковано в первой половине 2015 года по факту протестной акции у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014-го. Тогда протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в парламенте региона голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Первоначально в деле было восемь фигурантов. Дела Эскендера Небиева и Талята Юнусова выделили в отдельные производства. Их осудили к условным срокам.

Восьмой фигурант - зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он стал первым арестованным по делу и является основным обвиняемым - в отличие от остальных фигурантов, ему инкриминирована часть 1 статьи 212 (организация массовых беспорядков), санкция которой составляет от 8 до 15 лет колонии. Известно, что Асанову и Дегерменджи предлагали освобождение из СИЗО в обмен на оговор Чийгоза, однако оба политзека предложение отвергли.

Первоначально Чийгоз также проходил по основному "делу 26 февраля". Первый процесс по делу начался в декабре 2015 года в российском верховном суде Крыма, однако полтора месяца спустя судейская коллегия под председательством Виктора Зинькова вернула материалы в прокуратуру. Такое решение было принято по ходатайству Чийгоза, указавшего на расплывчатость предъявленного ему обвинения.

20 июля прошли предварительные слушания в рамках повторного процесса. На них судья Зиньков разделил "дело 26 февраля", выделив материалы в отношении Чийгоза в отдельное производство. Свое решение он пояснил тем, что согласно статье 31 российского УПК дела по части 1 статьи 212 УК подсудны судам регионов, тогда как дела по части 2 этой же статьи относятся к подсудности районных судов. Защита обжаловала разделение дела, но 13 сентября проиграла апелляцию.

Слушания по существу дела Чийгоза новая коллегия под председательством Зинькова начала еще до рассмотрения этой бумаги. Показания "потерпевших", допрошенных в процессе, указывали на подтасовки в деле. Суд над Чийгозом продолжается.