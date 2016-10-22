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Крымский узник Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в ИК-1 строгого режима в Якутске, помещен в ШИЗО. Об этом сообщила на своей ФБ-странице двоюродная сестра политзека Наталья Кочнева (Каплан).

"Есть мнение, что теперь в колонии зеленый свет для пыток", - добавила родственница политзека.

"Центр журналистских расследований" ссылается на другую запись в Фейсбуке Кочневой. Там в частности говорится, что Сенцова отправили в ШИЗО на 15 суток и что ранее он уже отбывал в изоляторе трехсуточный срок. "Медленно, но верно, движемся к ужесточению условий", - цитировало издание запись родственницы Сенцова.

Однако по состоянию на 15 часов мск такой записи - по крайней мере в открытом доступе - на ФБ-странице Кочневой не было.

"Медиазона" - также со ссылкой на Кочневу - передает, что сведений о причинах отправки Сенцова в ШИЗО нет. С какого дня политзек помещен в изолятор, тоже не известно. Высказывается предположение, что его отправили туда с 22 октября. От кого исходит это предположение - самой Кочневой или "Медиазоны", - из текста заметки непонятно. Так или иначе, оно представляется маловероятным, поскольку дисциплинарные комиссии, которые и налагают на осужденных взыскания, по выходным дням заседаний не проводят.

Сенцов находится в ИК-1 с конца марта. Информация об условиях жизни Сенцова скудна. Глава якутской ОНК Валентина Кириллина в середине апреля заявила украинским журналистам, что "там все хорошо", "никаких жалоб, в том числе на здоровье, у Сенцова нет", и попросила не беспокоить ее так часто.

21 октября стало известно, что российский Минюст отказал Украине в выдаче Сенцова, а также осужденного с ним по одному делу Александра Кольченко. Чиновники сослались на то, что оба политзека после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат.

В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Таким образом, юридическая процедура передачи политзеков на родину провалена. Остается, однако, возможность задействовать политические механизмы. Именно их привлечение позволило вернуться на родину еще одному крымскому узнику - Геннадию Афанасьеву, - а также военнопленной Надежде Савченко и фигуранту "шпионского" дела Юрию Солошенко.

В конце августа Кочнева опубликовала письмо Сенцова из ИК-1. Затронув проблему освобождения украинских пленных и политзеков из России, крымский узник заметил: "Становиться более известным заключенным, чтобы тебя обменяли быстрее других, - это не тот путь, по которому я хотел бы пройти. Я не хочу тянуть одеяло на себя. Я хочу остаться просто фамилией в общем списке. Вряд ли мне предложат выйти последним, но это был бы хороший выбор".

"Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится, - заключил Сенцов. - Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется".